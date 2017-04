El intendente de Campana denunció amenazas de un sindicalista ante la justicia

El intendente Sebastián Abella denunció ayer ante la Justicia al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Carlos Barrichi, por amenazas, luego de contar un difícil momento que tuvo que atravesar el jueves en la puerta de la estación de servicio Axion de Mitre y San Martín, mientras estaba con su hija de 4 años en brazos.

“Cuando salí de la sesión del HCD a buscar a mi hija hasta la estación de servicio que está en frente al palacio municipal, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Municipales, Carlos Barrichi, me amenazó. Yo estaba con mi hija en brazos y con Florencia Ortiz, la directora de Turismo, quien también puede dar cuenta de lo sucedido”, reveló.

El Intendente señaló que se aportaron a la Justicia las filmaciones de las cámaras de CIMoPU, donde se vería el momento que Barrichi – junto a Mauro Magallanes- va a buscarlo y lo increpa.

“Más allá de la discusión por la paritaria, no me parece que sea el lugar ni los términos ni el tono para interceptarme, sobre todo porque yo estaba con mi hija en brazos que no entendía que pasaba”, enfatizó Abella. Y señaló las palabras textuales expresadas por Barrichi: “Él me dijo amenazándome ‘que me acuerde que yo vivo en Campana y que voy a seguir viviendo en Campana’, asique si a mi familia o a mi nos pasa algo, lo hago responsable a Carlos Barrichi.”

Abella señaló también que en los últimos meses nunca recibió un llamado del secretario del sindicato y que todas las presentaciones que hicieron en contra del Municipio fue en el Ministerio de Trabajo. “Barrichi nunca tuvo una postura de diálogo. Esta es una decisión que tomó el gremio, y yo la acepto”, aseveró.

El Intendente se lamentó a su vez porque desde el sindicato están llevando la discusión salarial a “un nivel muy bajo” y por seguir viviendo estos hechos de violencia, “en donde algunos dirigentes sindicales no tienen ningún tipo de madurez a la hora de defender al trabajador municipal y de llevar una paritaria por el camino del diálogo.”

La denuncia fue radicada en la fiscalía a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen.