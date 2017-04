La UCR local hizo un repaso de gestión del último período legislativo

El Presidente del Comité local de la Unión Cívica Radical (UCR), Norberto Toncovich, junto a los concejales Angel Lavie e Irene Guehenneuf, se refirieron a los proyectos presentados durante 2016 y sobre la realidad actual del Concejo Deliberante.

“Durante el último periodo, desde el Bloque Cambiemos, hemos trabajado en más de 200 proyectos tanto de Ordenanza como Resoluciones y Pedidos de Informes”, sostuvo Guehenneuf, quien arremetió contra el oficialismo: “los pedidos de informe que realizamos a través del cuerpo al Departamento Ejecutivo rara vez son aprobados y en caso de que sí logremos aprobarlos el Ejecutivo no los responde, incumpliendo claramente las normas vigentes”, disparó. En ese sentido, mencionó “la situación de los asentamientos en nuestro Partido, de qué manera se utiliza el Fondo Educativo, los gastos producidos en la Cumbre del Tango, emergencia en salud en Lima, qué se hace con el dinero que se recibe de CONINDELTA, qué tipo de convenio hay (si lo hay) con AySA, etc . En fin, todo esto son preguntas que nos hacemos y que le hacemos al Intendente, preguntas que no tienen respuesta”, sentenció la flamante Presidente del bloque Cambiemos, quien para concluir agrego: “presentamos un proyecto de construcción de un Albergue Municipal de la Mujer que es parte de nuestra lucha contra la violencia de género y el oficialismo lo envió a comisión, a dormir el sueño de los justos”.

Por su parte el concejal Angel Lavie señaló los proyectos de Ordenanza en los cuales el bloque trabajó: “este equipo es muy inquieto, nosotros recorremos los barrios de Zarate, de Lima, de Escalada y también las Islas. Algunas veces la gente del corralón responde, pero la mayoría de los proyectos, si bien son aprobados, no son ejecutados por el Municipio. Pedimos limpieza y reparaciones de calles en distintos barrios como Villa Negri, Maria Auxiliadora, Unión y Fuerza, varios de los COVEPAN, VIPERMUN, San Luis, 25 de Mayo, Pecorena, Villa Angus, San Jacinto, Citrus de Lima , la erradicación de basurales en Lima, distintos trabajos en Escalada. Es decir, estamos junto al vecino trasladando sus reclamos y ocupándonos para que se solucionen sus problemas”, sostuvo y puntualizo en el pedido de varios semáforos en intersecciones de calles del casco urbano de Zárate, “sumaría a la seguridad vial” concluyó el concejal.

A su turno, el Presidente de la UCR local e integrante de la mesa local de Cambiemos, Norberto Toncovich, hizo referencia a los sucesos que ocurrieron los últimos días en el Concejo Deliberante y la posición de su espacio político al respecto: “ante los dichos del Intendente, que trató de desestabilizadores a nuestros concejales, deseo manifestar que no sólo estoy en total desacuerdo sino que claramente está equivocado. El HCD es un cuerpo colegiado, independiente de los demás poderes, que tiene la facultad de elegir a sus propias autoridades, así está expresado en la Ley Orgánica de las Municipalidades como también en el Reglamento Interno. Por otra parte el Concejal Ríos tildó de golpistas a sus colegas opositores, para luego tomar la decisión de despedir a los Secretarios de los Bloques que firmaron una nota en la cual se solicita una sesión especial para tratar el tema de la renovación de autoridades, sesión donde deberían sentarse los veinte concejales, expresar su opinión y votar en un proceso claramente democrático. Esta decisión de las actuales autoridades es totalmente injustificada y arbitraria. En la historia de nuestra ciudad, por lo menos desde el año 1983, hubo intendentes que interactuaron con presidentes del HCD de distinto color político sin que esto motivara cortocircuitos que pusieran en riesgo el funcionamiento institucional de los poderes del Estado municipal”.

Luego Toncovich expresó: “Nuevo Zárate supo construir una mayoría que le permitiera acceder a la Presidencia del Concejo, esto fue en un momento coyuntural determinado ya que, cuentan con seis concejales sobre veinte. En estos momentos, aquella construcción política pareciera que ya no está, ahora se encuentra latente la construcción de una nueva mayoría donde once concejales son los que solicitan sesión especial, basándose en las normativas vigentes y tienen la potestad de auto- convocarse y elegir las autoridades del cuerpo”.