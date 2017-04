Recuerdan que para retirar árboles hay que tener permiso municipal

Llegó el otoño y los árboles comienzan a perder sus hojas. Además, estos meses son propicios para la poda, aunque existen ciertas normas y ordenanzas que los vecinos deben respetar.

La Secretaría de Servicios Públicos informó que para retirar árboles de la vía pública se debe pedir autorización previa ya que existen una serie de medidas a seguir.

Ningún particular puede talar o cortar un árbol de la vía pública por decisión propia. Previamente, una inspección del Departamento de Espacios Verdes municipal comprueba que el árbol pone en peligro una vivienda, que su crecimiento tapa infraestructura básica o que está seco o enfermo. A su vez, para las podas de árboles o arbustos que se realizan en la propiedad privada está establecido que dichos restos de ramas y hojas deben colocarse en bolsas o en atados que no superen el metro cúbico o en volquetes, para evitar que se genere basura en la ciudad.

También se indicó que aquellos vecinos que arrojen los residuos de las podas en la vereda sin embolsar o atar podrían ser sancionados por no cumplir con las normas vigentes.