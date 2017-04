Atanor confirmó oficialmente el cierre de su planta

El sindicato químico local está llegando a instancias de definición respecto al conflicto gremial que mantiene con la empresa Atanor la cual, en las últimas horas, ha confirmado el cierre oficial de su planta de Baradero.

Lo hizo mediante una nota ingresada en el ministerio de Trabajo donde plantea el término técnico de “Declinación de Instancia Administrativa” por la cual se consideran fuera de la actividad química y declinan continuar en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el organismo.

“La empresa consideró que ya no tiene nada que ver con nada; ahora es el ministerio de Trabajo quien debe decidir si hacer lugar o no a esta nota enviada por la empresa”, aclaró el directivo del sindicato, Néstor Carrizo; quien a la vez criticó la “falta total de compromiso de parte del Ejecutivo municipal de Baradero”, quien no se involucró en el conflicto pese a ser una planta industrial histórica de la ciudad.

“Seguiremos luchando porque estamos para defender cada uno de los puestos de trabajo y también pensando a futuro, dado que entendemos que Atanor fue el ensayo de un plan sistemático para recortar salarios y flexibilizar la mano de obra y, especialmente, a los químicos de este corredor de la Panamericana”, denunció.

“Siempre la legislación laboral debe favorecer al más desposeído, o sea a los trabajadores, pero inexplicablemente hoy se considera al empresario como el más desposeído y se legisla a su favor, esto es algo que estamos viendo como novedad y que nos preocupa mucho en función de mantener las fuentes laborales de los trabajadores”, opinó.

Más allá de la actitud de la empresa y de su decisión, mañana miércoles tendrán otra reunión en el ministerio de Trabajo y en base a lo que decida el organismo nacional evaluarán los pasos a seguir respecto al plan de lucha consensuado con las bases y la posibilidad de que la planta sea declarada “Monumento Histórico Provincial”, incorporándose así ese predio al patrimonio cultural bonaerense.

La estrategia es que si la empresa se retira, por lo menos que el predio quede para la comunidad y pensar en una posible refundación productiva bajo otra figura legal; y que, en definitiva, no sea parte de una venta o remate.