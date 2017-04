Denuncian que “las computadoras del Conectar Igualdad están bloqueadas”

Una nueva semana se inicia marcada, otra vez, por el conflicto que mantienen gremios docentes y el gobierno provincial para cerrar las paritarias de este año.

En este marco, muchos padres reclamaban a los docentes que siempre, en el comienzo del ciclo lectivo, hablan de salarios y no de educación. Precisamente el titular de Suteba local, Cristian Poli, se refirió al tema, advirtiendo que faltan materiales pedagógicos en todas las escuelas locales. “Hace por lo menos un año que no hay nada. No han llegado materiales pedagógicos nuevos que nos permitan a los docentes brindar clases de la mejor manera. El diagnóstico es contundente pero desde el gobierno nacional y provincial no envían, por ejemplo, libros de lectura. Con el anterior gobierno se repartían muchos libros reeditados de cuentos, de filósofos, cuadernos con obras artísticas pero el año pasado y este, no hemos recibido nada. Sí mandaron como una remesa de unos libros que tenían fecha del 2015 a mitad de año pasado pero nada más”, confirmó el titular del gremio docente local.

“Otra de las cosas que vemos con preocupación es la falta de continuidad de Plan Conectar Igualdad. Las netbooks entregadas a los alumnos hoy están bloquedas porque fueron programadas con un límite de arranque que, cuando un alumno lo superaba, luego venía un técnico y lo reprogramaba. Hoy la mayoría de las netbooks están bloqueadas y no hay a la vista soluciones concretas para reflotar el plan”, concluyó Poli.

Técnicos reclaman salarios atrasados

A diferencia de cómo funcionaba hasta 2015, el Programa Conectar Igualdad, ya no son las escuela las responsables de pagar los salarios. Desde el año pasado, los técnicos cobran sus haberes mediante fondos del Gobierno Nacional; directamente a través del Consejo General de Educación (CGE).

Y al igual que durante todo el año pasado, estos técnicos bonaerense del programa nacional acusan problemas con el pago de sueldos y reclaman por la falta del contrato laboral.

El administrador de redes es un cargo que sólo funciona en los establecimientos de educación técnica y no depende directamente del CGE. Además, se diferencian de los Referentes Técnicos (cargo que tienen las escuelas que no son de educación técnica) porque son monotributistas y sólo cobran de marzo a diciembre y no perciben aguinaldo ni pago de vacaciones, lo que hace aún más complicada la situación que atraviesan. Lejos de mejorar las condiciones laborales, este año se encontraron que en marzo debían empezar a trabajar, ya que, entre otras cosas, son los responsables de desbloquear las computadoras de los alumnos y los docentes, pero no han tenido novedad con respecto a sus contratos.

Salarios: Esperan confirmar una reunión para fines de esta semana

A la luz de otras paritarias provinciales que se fueron cerrando, el Frente Gremial Docente de la provincia de Buenos Aires espera el llamado de la administración de María Eugenia Vidal para fines de esta semana.

Oficialmente lo anunció el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, que tendrá una nueva reunión para continuar la negociación salarial con los docentes. Además, anticipó que el gobierno provincial “va a ofrecer el máximo que pueda pagar” para “superar el conflicto” salarial.

Cabe recordar que en Neuquén los docentes arreglaron un 31% de aumento; por encima del techo paritario pautado por el gobierno nacional del 18%.

Lo propio hicieron los gremios de Santa Fe y Córdoba, que alcanzaron aumentos salariales de hasta un 25%.

El último encuentro entre las autoridades bonaerense y los gremios, la administración de Vidal propuso para 2017 un incremento salarial del 20% en cuatro cuotas con cláusula gatillo por inflación, más una bonificación no remunerativa por presentismo y una suma fija de 750 pesos por cargo en compensación por la pérdida del poder adquisitivo de 2016. En ese marco, los gremios docentes consideraron “insuficiente” la nueva oferta y pidieron un cuarto intermedio.