A los ataques en Ruta 6 se suman grandes baches

La autovía 6, “la ruta de la producción y el trabajo”, terminó siendo un problema más que una solución para los vecinos de los partidos por donde atraviesa esta ruta.

A nivel general presenta un pésimo estado vial desde que se inauguró, precisamente desde esa fecha se encuentra en “estado permanente de obra” y luego tiene problemas estructurales, la falta de banquinas, la falta de iluminación y señalética y la inexistencia de calles colectoras. Algunos hasta aseguran que lo único bueno que tuvo el proyecto original es su trazado.

El gobierno bonaerense resumió todas esas cuestiones y decidió que la solución sería ponerla bajo el control de la empresa pública “Aubasa” y comenzar a cobrar peaje para costear su mantenimiento; algo que generó muchas polémicas en torno a la ubicación de tales cabinas y que mantiene a parte de la comunidad del Partido de Campana y Exaltación de la Cruz en un frente de conflicto con el gobierno bonaerense.

Es en esencia la vía de conexión natural entre Zárate y Campana, y pese a su importancia estratégica no encuentra en los organismos municipales de ambos partidos una lectura tal que posibiliten mejorar su infraestructura para el bienestar de frentistas y de usuarios que la transitan.

Claro, es una ruta provincial y debe hacerse cargo el propio Estado bonaerense de todo lo que concierne a la infraestructura pero, por ejemplo, se anunció que los municipios de Zárate y Campana se unirían para mejorar la iluminación y luego de dos meses no se han sucedido obras ni reuniones previas para tal objetivo. Lo mismo respecto a la seguridad, que también fue planteado como reclamo vecinal y que no se ha hecho nada al respecto al alcance de ambos Ejecutivos locales.

Ahora el reclamo vecinal vuelve a ser la seguridad vial, dado que los profundos baches representan un peligro a la hora de circular por el tramo Zárate-Campana. Y el reclamo es aún más profundo, agravado por la indignación, cuando siguen recibiendo multas de la cámara ubicada en el puente peatonal de Monsanto.

Hoy estos baches se ubican a lo largo de todo el trazado de ocho kilómetros ubicado entre Zárate y Campana, en los dos carriles de ambas manos; obligando a los automovilistas a realizar peligrosas maniobras para esquivarlos.

Este tramo rutero es casi un camino vecinal y ambos gabinetes municipales no han encontrado en sus agendas públicas la manera de trabajar juntos para encontrar soluciones de fondos junto con el gobierno provincial.