Malestar en el Club Sarmiento por las demoras de la obra de calle Teodoro Fels

Desde el Club Deportivo Sarmiento, expresaron su descontento ante los inconvenientes que genera la obra de pavimentación de la calle Teodoro Fels, sobre el ingreso a la institución deportiva.

A mediados del mes de marzo, se inició la transformación de la calle Teodoro Fels en avenida, en el tramo comprendido entre avenida Lavalle y Caseros.

En la primer etapa realizada, se trabajó desde la avenida de ingreso a la ciudad, hasta la calle Río Colorado, en el marco de las acciones de mejora de acceso a la Terminal de Larga Distancia, que aun no se encuentra en funcionamiento.

En ese sentido, desde el Club Deportivo Sarmiento expresaron su malestar ante la falta de celeridad de las obras, dado que hace varios días las maquinas y los trabajadores se han ido del lugar, y los avances se han detenido.

“Este fin de semana arranca el fútbol infantil en nuestro club y así estamos, Dios quiera que no le pase nada a ningún chico, porque la ambulancia no puede entrar”, señalaron desde la entidad.

Esto se debe a que sólo una mano ha sido pavimentada, limitando el acceso a los vehículos. En tanto desde la Municipalidad, en la jornada de ayer emitieron un comunicado que reafirmaban la continuidad de los trabajos realizados con fondos municipales, y anunciaron que “si el tiempo lo permite”, en el transcurso de la semana colocarían los 200 metros de hormigón, desde Río Colorado hasta Lavalle.