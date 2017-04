Acusan al Gobierno por demoras en el inicio de Atucha III

El Intendente Osvaldo Cáffaro lamentó “el freno que le pusieron desde el Gobierno Nacional a la construcción de la Central Nuclear Atucha. Sentimos una desaceleración muy fuerte con lo de la Central Nuclear, la dinámica que tenía, frenar y que la obra no empiece atenta con los 5 mil puestos de trabajos que contábamos. Ha sido muy dificultoso para la ciudad”, manifestó.

“Tiene que haber 5 mil millones de dólares en inversión nuclear, una parte de ese presupuesto debería ir a un respaldo para Zárate y Lima en salud, defensa civil y un plan para estar tranquilos ante cualquier problemática”, afirmó el Intendente.

Sobre el viaje que realizaron funcionarios y concejales a España y Francia para conocer ciudades en donde funcionan centrales nucleares e interiorizarse sobre las normas que rigen la convivencia entre las empresas y los gobiernos locales, Cáffaro dijo: “Nos sirvió muchísimo ver las experiencias en Europa, ya estamos trabajando con el tema de Atucha y cómo abordarlo”.

“Ya charlamos con los Intendentes en Embalse y Bariloche, ahora nos queda viajar a Brasil y México para seguir conociendo cómo funciona el sistema en otros países”, concluyó.

SITUACION ECONOMICA

El Jefe Comunal, en diálogo con la prensa, se refirió a la situación económica que se está viviendo en el país y mostró su preocupación para el futuro, aunque “seguimos trabajando porque parar sería un error político”.

En la conferencia que realizó el Intendente tras el recorrido del Módulo 4 del Centro de Gestión del Conocimiento, Cáffaro dio detalles de la situación económica: “No es el único tema que tenemos presente, las empresas no están con una producción a full y nos preocupa lo que pueda suceder en el futuro”.

“La baja de salarios tiene una repercusión no sólo en el bolsillo de la familia, sino también en el mercado local. Seguimos haciendo y no paramos en nada, ahí estaría el error político”, concluyó.