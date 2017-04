Concejales ya evalúan proyectos relacionados con la seguridad

La sesión del Concejo Deliberante de ayer por la mañana estuvo signada por dos reclamos puntuales que fueron trasladados en expedientes y obteniendo respuestas de los concejales.

Uno de ellos, quizás el principal, fue la seguridad; y en ese sentido el bloque que ingresó expedientes relacionados a esta temática fue el bloque del Frente Renovador- UNA; con 7 expedientes.

PROYECTOS

En principio el bloque de los ediles massistas ingresó un proyecto de ordenanza para crear un “Plan Municipal de contención y asistencia a la víctima de violencia de género” que fue girado a tres comisiones, a Bienestar Social, Presupuesto y Hacienda y Legislación e Interpretación. Otro de los proyectos de ordenanza del bloque es la creación de programa municipal sobre adicciones y violencia urbana y la creación de un dispositivo de alerta para mujeres agredidas que también fue girado a la comisión de Presupuesto y Hacienda, Legislación e Interpretación y Seguridad.

Luego se encuentra el proyecto de Ordenanza para generar un “sistema de denuncias contra la droga en el Partido”, algo similar a lo instaurado en Campana, para que los vecinos hagan su denuncia anónima y active algún proceso de investigación de parte del área de Narcotráfico. En este caso el expediente también fue girado a tres comisiones; Seguridad, Presupuesto y Hacienda y Legislación e Interpretación.

Luego hay otros dos proyectos de Ordenanza ingresados al HCD; uno es un sistema de monitoreo y seguridad en taxis y remises. Cabe mencionar que el intendente Cáffaro recibió una nota de la Asociación de Taxis del Partido de Zárate (A.T.ZAR) pidiendo más presencia policial en los barrios y reclamando a la gobernadora Vidal nuevas comisarías en Zárate. Es por ello que los ediles insisten que se instalen este tipo de sistemas para seguridad de choferes y pasajeros; expediente que también se mandó a comisión para su estudio pormenorizado.

El expediente que sí encontró una rápida respuesta de todos los concejales, fue el reclamo hacia el Ejecutivo para que convoque al Consejo Municipal de Seguridad. Ahora será el municipio quien deba convocar a este foro donde se debaten políticas públicas y se presentan datos estadísticos en función de ordenar las prioridades y los trabajos a realizar en esta materia.

Dentro del proyecto de Planta de Alerta de Seguridad Vecinal se propuso que se compren y se pongan a operar drones de vigilancia. “Hoy la policía dice que ellos mismos no pueden entrar a determinados lugares y con estos drones se podrá ver los movimientos de barrios en función de determinar posibles situaciones vinculadas al narcotráfico o robos. Con los drones se puede hacer mucha prevención y la idea es acompañar con tecnología la prevención del delito”, concluyó el presidente del bloque del Frente Renovador, Silvio Zúrzolo.

“EL PEOR MOMENTO”

Nuevamente desde este bloque ratificaron que es el “peor momento” de la seguridad del Partido de Zárate desde el año 2012. “Hoy, por la realidad del Partido, necesitamos que todas las fuerzas que están dando vuelta en la calle actúen juntas y esto no vemos que suceda. Otro de los ejes es la falta policías, porque para la población que tenemos hay muy pocos agentes. Y en tercer lugar está la problemática de las carpetas médicas, de las licencias que piden los efectivos que termina diezmando a la fuerza. Esto no lo decimos nosotros sino que el propio secretario de Seguridad municipal, Claudio Borrelli, lo ha caratulado como un problema fundamental. La consecuencia directa de esto es que quisieron agrandar las cuadrículas de patrullaje, algo reclamado por la ciudadanía y especialmente del sur de la ciudad, pero para ello debieron subir los móviles a los policías caminantes. Es decir que faltan muchos efectivos policiales para dar respuesta en materia de seguridad”, expresó la edil, Stella Mendaño.

“Estamos muy preocupados por la inseguridad y solamente vemos una disputa interminable entre la provincia y el municipio en vez de ponerse a trabajar de forma conjunta. Zárate tiene que tener un proyecto de seguridad a largo plazo y desde nuestra óptica el Ejecutivo municipal está quieto, debe preocuparse más por el tema y realizar más prevención”, comentó Silvio Zúrzolo, presidente del bloque del Frente Renovador- UNA.

“Aunque los Municipios asumimos cada vez más el compromiso, no podemos hacer magia”

El Intendente Osvaldo Cáffaro se refirió a la seguridad en el distrito. “En el tema de seguridad siempre falta más”, dijo Cáffaro, y agregó que “los zarateños hacemos mucha inversión en seguridad, y si bien es un tema que le compete a la Provincia hemos tenido mucho protagonismo como en la coordinación de fuerzas y creación de la DPU, entre otras”.

El jefe comunal también detalló que faltan efectivos y que, si bien existe comunicación permanente con funcionarios del área, tiene pendiente una reunión con el Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

El intendente sostuvo que continúan trabajando y “la relación con la Provincia y la Nación siempre fue muy buena” y que “falta atacar la parte dura de la seguridad porque no son suficientes los patrulleros y los efectivos policiales”.

“El delito va mutando y cambiando de lugar, tenemos datos y un despliegue, pero no podemos abordar toda la ciudad. Aunque los Municipios asumimos cada vez más el compromiso, no podemos hacer magia”, afirmó Cáffaro.

Por último, el Municipio, entre las acciones que sigue desarrollando, se encuentra la instalación de más cámaras de seguridad, sobre las que dijo que “están compradas y se están colocando”.