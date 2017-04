“El Reiki es una terapia que busca liberar, sanar, armonizar, desbloquear y ayudar”

“Todo lo existente está unido y en permanente comunicación. A menudo nos sentimos agotados, exhaustos, sin ánimos de continuar y pasamos noches enteras sin poder conciliar el sueño. Nuestra mente está ocupada en miles de cosas y no podemos enfocarnos en el ahora, en los hijos, la casa y el trabajo. Estamos inmersos en un caos de estrés constate pero como cita nuestro encabezado: `Todo está unido´; y si todo está unido no puedo sólo dejarlo a un lado y continuar, como si nada de eso pasara. Sino que debo tratarlo, debo tratarme, debo buscar la manera de relajar, soltar, sanar y re-energizarme. Es por ello que el Reiki (palabra sánscrita que habla de “energía universal”) es una herramienta eficaz, simple y muy potente que nos ayuda a armonizar nuestra propia energía y de aquellos quienes reciben un tratamiento”, expresó la reikista Stella Maris Francisci.

“El Reiki es una terapia que por imposición de manos, mantras y símbolos, logra entregar energía sana y limpia a través del terapeuta (canal energético) con el fin de liberar, sanar, armonizar, desbloquear y ayudar en todos los procesos normales de cada ser vivo. Es una técnica simple, ya sea para el auto tratamiento como para el tratamiento a otras personas, y aprenderlo lleva sólo unas horas en función de los grandes beneficios que otorga. En nuestro caos diario lograr la armonía y la paz personal no es sólo una utopía, sino que se nos otorgaron estas herramientas a fin de darle al hombre una vida plena y llena de amor y felicidad. `Sólo por hoy no te enojes´, dicta uno de sus principios y nos llama a dejar ir, a no hacernos cargo de aquello que no nos pertenece, de perdonarnos, de continuar evolucionando de manera consciente y plena”, agregó la reikista profesional.

“Por eso preparemos la casa (mente y cuerpo) para la llegada del inquilino (el otro). Si yo estoy sano, todo lo que le dé a mis amigos, lo que le dé a mi familia, lo que dé en mi trabajo, lo que le dé a mi pareja: será sano, y para el mayor bien individual y colectivo.

Sanar implica aprender, aprender significa crecer, crecer es dar un paso hacia la evolución. Namaste!”

ORGANIZAN TALLER

Este taller se dictará el mañana sábado 29 a las 10 horas. Para participar con la maestra de Reiki, Stella Francisci en “Alas Mágicas de Lux”, todos los interesados podrán comunicarse al 03487- 15- 557633. O también al contacto de la Escuela al tel. 03487- 15- 537447.