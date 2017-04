Tenaris multiplicó ganancias por el aumento de la demanda de Estados Unidos y Canadá

La siderúrgica Tenaris, la mayor productora global de tubos de acero sin costura para la industria petrolera, multiplicó por diez sus ganancias en el primer trimestre de 2017 en relación con igual período del año anterior, producto de un incremento de la demanda de los Estados Unidos y Canadá.

La siderúrgica, controlada por el Grupo Techint, reportó ganancias de u$s 205 millones en el primer trimestre del año, frente a utilidades de u$s 18 millones del mismo período del 2016.

Las ganancias percibidas por la compañía en este período le permiten afirmar que la demanda global de productos tubulares para campos petrolíferos (OCTG, por sus siglas en inglés) en 2017 aumentará en el rango 35% a 40% respecto del año anterior.

“El aumento secuencial es el resultado de una mejora en el margen, mientras los precios de venta promedio se mantuvieron estables, pudimos reducir nuestros costos debido a una mejor absorción de costos fijos sobre mayores volúmenes”, informó la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).

Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares aumentaron 10% respecto del trimestre anterior, no obstante disminuyeron 4% en la comparación interanual.

Uno de los factores que explican el incremento exponencial en las ganancias de Tenaris es el aumento en un 42% de ventas a América del Norte, dado que Estados Unidos y Canadá potenciaron su nivel de perforación petrolera.

En Asia-Pacífico las transacciones aumentaron 20% debido a las ventas de Rig Direct, servicio de atención al cliente de la compañía, a Chevron en Tailandia a plena capacidad, no obstante “en el resto de la región la demanda continúa siendo baja”, precisó Tenaris.

En Europa las ventas aumentaron 7% debido a que la demanda de tubos mecánicos y tubos de conducción para la industria de generación eléctrica y procesamiento de hidrocarburos se mantuvo estable, mientras que las mayores ventas de productos OCTG en el Mar del Norte fueron parcialmente compensadas por menores ventas en otras regiones.

Las operaciones de la compañía en América del Sur disminuyeron 4%, resultado de una menor demanda de Productos OCTG y tubos de conducción en Argentina, parcialmente compensada por mayores despachos de conectores en Brasil y una mayor demanda de productos OCTG en Colombia.

En Medio Oriente y África las ventas disminuyeron 17% dado que los despachos para la fase 1 del proyecto Zohr finalizaron en enero y a su vez, obtuvieron un bajo nivel de demanda en África Subsahariana.

El flujo de efectivo originado en actividades operativas de Tenaris ascendió a u$s 26 millones, con un aumento en el capital de trabajo de u$s 105 millones, reflejo de mayores inventarios y cuentas por cobrar.

A su vez, las inversiones en activos fijos e intangibles ascendieron a u$s 139 millones, la posición neta de caja de la compañía trepó a u$s 1.600 millones, “incluyendo los u$s 328 millones que cobramos por la venta de Republic Conduit”, puntualizó la firma en el comunicado.