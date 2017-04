Trabajadores de seguridad privada se manifestaron en las puertas de Carrefour

En horas de la mañana de ayer, y hasta las 13 horas, miembros del gremio SUTCAPRA (Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina), junto a trabajadores de otros rubros, se manifestaron en las puertas del supermercado Carrefour, en avenida Lavalle al 1900, en solidaridad con los trabajadores despedidos en una sucursal de San Isidro.

En dialogo con los medios, Alejandro Zapata, secretario general local de SUTCAPRA, explicó que semanas atrás, al menos ocho trabajadores fueron despedidos de la sucursal de zona norte, bajo el motivo de reducción de personal. “Los trabajadores fueron a manifestarse y la empresa de seguridad privada “Cornel” y Carrefour contrataron a los típicos rompehuesos que golpearon a nuestros compañeros”, explicó el dirigente gremial.

Según detalló, ante esta situación se realizaron las pertinentes denuncias ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, así como en la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires. Además, también se han iniciado acciones legales por el ataque a los trabajadores.

“Se determinó parar en todos las sucursales de Carrefour donde está la empresa ‘Cornel’. No somos de tomar esta medida, pero no nos quedó otra opción”, agregó Zapata. La medida se llevó a cabo en todos los supermercados de Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Salta, entre otras provincias.

”Esperamos que el Ministerio de Trabajo de Nación nos llame para que consensuemos esta situacion. La empresa no paga las horas extras, les falta el respeto a los compañeros, los increpa a trabajar sin franco. Es una empresa negrera. Queremos que tomen de nuevo a los trabajadores, y el Ministerio revea la situación de la empresa con su normativa correspondiente, por todo lo que está haciendo contra el trabajador”, detalló el titular de la delegación de SUTCAPRA.

La medida de protesta restringió el paso de los vehículos a la zona del estacionamiento, aunque los clientes podían ingresaron normalmente a pie. “No le queremos faltar el respeto a nadie, pero es la única forma que nos queda para que nos escuchen”, señalaron.

De la manifestación, participaron gremios de la CGT Regional con sindicatos como Seamara, Supa, Uocra, Ferroviarios y Municipales de Campana.