Farmacias de turno en el fin de semana largo

SABADO 29
-SILVETTI: Justa Lima 330 -Tel. 422101.
-DAVIES: Av. Anta 50 -Tel. 424298.
-VARESI: F. Pagola 400 -Tel 422406.
-ULLMAN: Avda. 11, Nº 500 -Tel. 480387, Lima.
DOMINGO 30
-UNREIM: Suipacha 1110 – Tel. 440999.
-CORIA: Lavalle 1417 – Tel. 423622.
-CASEY: Lavalle 295 – Tel. 441732.
-FERNANDEZ: Avenida 11 Nº 695, Lima.
LUNES 1
-JAIMOVICH: Rivadavia 901 – Tel. 422520.
-ANFOLISI: Soler y Matheu- Tel. 421423.
-VECCHIO: Pellegrini 1054 – Tel. 424465.
-FARMALIN: Avda. 11, Nº 103 -Tel. 481315, Lima.