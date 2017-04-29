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    • La Voz de Zárate

    Farmacias de turno en el fin de semana largo

    29/4/2017
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    SABADO 29

    -SILVETTI: Justa Lima 330 -Tel. 422101.

    -DAVIES: Av. Anta 50 -Tel. 424298.

    -VARESI: F. Pagola 400 -Tel 422406.

    -ULLMAN: Avda. 11, Nº 500 -Tel. 480387, Lima.

    DOMINGO 30

    -UNREIM: Suipacha 1110 – Tel. 440999.

    -CORIA: Lavalle 1417 – Tel. 423622.

    -CASEY: Lavalle 295 – Tel. 441732.

    -FERNANDEZ: Avenida 11 Nº 695, Lima.

    LUNES 1

    -JAIMOVICH: Rivadavia 901 – Tel. 422520.

    -ANFOLISI: Soler y Matheu- Tel. 421423.

    -VECCHIO: Pellegrini 1054 – Tel. 424465.

    -FARMALIN: Avda. 11, Nº 103 -Tel. 481315, Lima.

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