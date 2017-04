Hoy se inicia el Apertura Infanto Juvenil de la Liga

Hoy sábado 29 comenzará el Campeonato Apertura Infanto Juvenil temporada 2017 que organiza la Liga Zarateña de Fútbol.

En la ocasión se disputarán seis encuentros de la primera jornada donde Defensores de La Esperanza quedará libre.

LA PROGRAMACION COMPLETA

Estos serán los partidos programados para la jornada de hoy:

– San Miguel vs. Belgrano: En Ferroviarios, cancha grande: 13 hs. (cat. ’05); 14 hs. (cat. ’03); y 15 hs. (cat. ’06). En cancha chica: 14 hs. (cat. ’08); 15 hs. (cat. ’09); y 16 hs. (cat. ’10).

– Sarmiento vs. Deportivo Mitre: En Sarmiento, cancha grande: 11 hs. (cat. ’06); 12 hs. (cat. ’05); 13 hs. (cat. ’02); 14 hs. (cat. ’04); 15 hs. (cat. ’03); y 16 hs. (cat. ’07). En cancha chica: 13 hs. (cat. ’09); y 14 hs. (cat. ’10).

– Defensores de Estrada vs. Náutico Arsenal: En Belgrano, cancha grande: 10 hs. (cat. ’03); y 11 hs. (cat. ’05). En cancha chica: 12 hs. (cat. ’09); 13 hs. (cat. ’10); y 14 hs. (cat. ’08).

– CADU vs. Maipú: En el predio de Copiapó, cancha grande: 11 hs. (cat. ’02); 12 hs. (cat. ’06); 13 hs. (cat. ’04); y 14 hs. (cat. ’07). En cancha chica: 11 hs. (cat. ’08); 12 hs. (cat. ’09); 13 hs. (cat. ’10); y 14 hs. (cat. ’11).

– Ferroviarios Unidos vs. Lima FC: En Ferroviarios, cancha grande: 10 hs. (cat. ’07); 11 hs. (cat. ’05); y 12 hs. (cat. ’06). En cancha chica: 11 hs. (cat. ’08); 12 hs. (cat. ’09); y 13 hs. (cat. ’10).

– Central Buenos Aires vs. Villa Dálmine: En Central, cancha grande: 11 hs. (cat. ’07). En cancha chica: 12 hs. (cat. ’08); 13 hs. (cat. ’09); y 14 hs. (cat. ’10).

-MAÑANA SIGUE LIGA ARGENTINA

Proseguirá mañana domingo el torneo de la Liga Argentina de fútbol infantil 2017 al jugarse la segunda fecha, donde Central Buenos Aires y Sarmiento estarán jugando como locales. Los “azules” enfrentarán a Yupanqui (Zona “6”); mientras que los de barrio Fonavi recibirán a San Telmo (Zona “7”). Por su parte Dálmine viajará a Moreno para visitar a la Mutual UTA (Zona “5”). En las tres canchas la actividad se iniciará a las 9 horas.