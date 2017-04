Los fuertes olores podrían salir de las cloacas

Frentistas de calle Rómulo Noya no tienen dudas de dónde proviene el olor avinagrado que tiene a muchos zarateños en vilo, se trata de las cloacas. No hay fenómenos paranormales, incidentes industriales o quema de pastizales con agroquímicos; es más llano su planteamiento: la desidia municipal y la falta de mantenimiento de la red cloacal que en ciertas condiciones provoca vapores nauseabundos que salen a la atmósfera por alcantarillas o por desagües pluviales, dado que muchas viviendas de la ciudad tienen la conexión del desagüe junto a las cloacas.

“No hay que ser un experto para saber que todas las cloacas que bajan por Mitre y Sargento Cabral, luego del Puente de la Muerte, desembocan a cielo abierto, se pasean por la costanera, cruzan por al lado del Hogar de las Hermanas de Calcuta y se arrojan sin ningún tipo de tratamiento al río. O sea está la cloaca y durante el verano, enfrente, hay un montón de bañistas en la playa del recreo”, expresó un vecino de El Bajo.

“Esta situación ya la denunciamos antes pero a nadie le importa que toda el agua servida de la ciudad desemboque en el río sin ningún tipo de tratamiento. La falta de inversión fue una tónica que se mantuvo en todas las gestiones municipales, inclusive ésta que hace 12 años que está”, reclamó un frentista de calle San Lorenzo.

El municipio desconoce el origen del olor

Tal como informó este medio, el Ejecutivo municipal trabaja desde principios de la semana en descubrir el origen del olor que generó preocupación en los vecinos, los cuales pronunciaron sus reclamos el día sábado y el jueves.

El Director General de Ambiente y Desarrollo Sostenible municipal, Juan José Ferrari, detalló que el olor podría generarse por un vuelco clandestino de algún producto no permitido en alguna planta de tratamiento industrial, en la zona de islas o en la red cloacal. Afirmando que cuando hay poco viento el olor es más notorio.

Al mismo tiempo reconoció que se recibieron llamadas de vecinos preocupados por el olor pero descartó que este fuerte aroma avinagrado genere irritación, sequedad de garganta u otra consecuencia para con la salud. Por eso mismo, el funcionario manifestó que “no significa un riesgo para la población”.

No obstante, si los propios frentistas de calle Rómulo Noya y de El Bajo señalan a las cloacas como la principal fuente, debería el propio Ejecutivo analizar los efluentes cloacales como primera medida.

Por último esta particular situación fue uno de los mayores temas de conversación en las redes sociales y hasta algunos usuarios de Facebook señalaron que había un informe de Defensa Civil local confirmando que se trataba de amoníaco o de alguna sustancia tóxica; algo que fue desmentido de plano por Defensa Civil y la propia municipalidad. “Atención, está circulando una nota falsa supuestamente firmada por Defensa Civil que dice que el olor que se siente en la atmósfera es amoníaco. Cualquier documento que se muestre en las redes sociales es falso, dado que el organismo no emitió comunicado alguno”, concluye la aclaración emanada desde el área de Prensa municipal.