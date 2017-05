Duras críticas a la situación económica en el acto por el Día del Trabajador

Se llevó a cabo el acto central por el Día Internacional del Trabajador en Plaza Mitre frente al busto de Alfredo Palacios en la mañana de ayer lunes 1º de Mayo. La conmemoración incluyó colocación de ofrendas florales en las figuras de Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín. En tanto, en el Paseo de los Poetas del Papel se rindió homenaje al sindicalista Rodolfo Fito Del Piano.

El busto de Alfredo Palacios, ubicado en la Plaza Mitre, fue el punto de encuentro del acto central por el Día Internacional del Trabajador que se llevó a cabo en la mañana del 1º de Mayo. Allí se dieron cita la Agrupación Municipal Nuevo Zárate, el Sindicato Cerveceros Quilmes Zárate, el Sindicato de la Marina Mercante, Frente Barrial Peronista, La Cámpora, 27 de Octubre, Partido Solidario, Agrupación Nuevo Campana, La Corriente Nacional de la Militancia, UCR en el Nuevo Zárate, CGT Regional Zárate Campana, Agrupación Nuevo Pergamino, Cooperativas de Trabajo Ave Fénix, Solidaridad y Progreso, La Fuerza de Malvicino; Peronismo Descamisado, la Agrupación Junín Centenario, autoridades municipales y vecinos.

En el encuentro, hicieron uso de la palabra Edgardo Avigliano, en su carácter de representante del Sindicato de Cerveceros, Julio Morel en representación del Sindicato de la Marina Mercante y el Dr. Aldo Morino como secretario general de Nuevo Zárate. En sus alocuciones, todos los presentes coincidieron en destacar la dificultad a la que se enfrentan los trabajadores ante el contexto socio-político y económico que propone el Gobierno nacional.

El Intendente y presidente de Nuevo Zárate, Osvaldo Cáffaro, también se manifestó en esta dirección: “Estamos frente a una situación muy difícil del país. Nunca pensamos que en tan poco tiempo se iba a degradar tanto el salario del trabajador, los vínculos de la sociedad, los distintos programas que tenía el Estado”.

Esta posición fue mantenida y ratificada en el escrito expuesto como marco del acto del Día del Trabajador: “Recorte, ajuste, desempleo, inflación, apriete, represión, hambre. Ya conocemos cómo se llega a todo esto, los mecanismos, la dinámica, los grupos de soporte. Todo esto se conoce, se estudia, se sabe. Muchos vecinos, muchos dirigentes, están siendo espectadores de toda esta situación que atraviesa nuestro país, nuestro pueblo. Son las mismas situaciones, como en 1992, 1993”.

Particularmente en relación a lo que se vivencia en la fecha conmemorada, el escrito dictó: “Tenemos que haber aprendido algo de las consecuencias del 2001. Un primero de Mayo es la vivencia real y dolorosa para muchos compañeros que no tienen cómo enfrentar una mesa. No puede haber indiferencia e inacción ante esto”.

En consonancia con la unidad en las agrupaciones y vecinos que se expresó en el acto que se llevó a cabo al pie del busto de Alfredo Palacios, se agregó: “Tenemos que tener una agenda concertada entre todas las organizaciones. Debemos tener una mirada concurrente sobre lo que pasa, una diversidad y una pluralidad en los abordajes y una unidad en la acción. Los tiempos que corren no nos dan margen para otra cosa que esto”.

Además de al pie del busto de Alfredo Palacios, fueron colocadas ofrendas florales ante las figuras de Juan Domingo Perón y de Raúl Alfonsín. Respecto de la decisión de rendir homenajes a estos tres líderes, el intendente municipal Osvaldo Cáffaro manifestó: “Las diferencias a veces no pasan por los partidos políticos, la división pasa por el lado en el que estamos y nosotros siempre vamos a estar del lado de los trabajadores. Tanto el socialismo, como el peronismo y el radicalismo siempre van estar en defensa de los que menos tienen”.