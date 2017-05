El periodista Marcelo Longobardi escapó de un robo en la Ruta Panamericana

El periodista Marcelo Longobardi fue víctima de un nuevo episodio de inseguridad. El sábado a la madrugada, mientras manejaba por Panamericana rumbo al cumpleaños de uno de sus hijos, chocó contra un bloque de cemento que destruyó una de las ruedas de su camioneta y lo obligó a parar en la banquina. Según pudo saber más tarde, se trató de un intento de asalto y no de un simple accidente.

Longobardi relató el episodio en su programa de Radio Mitre y dijo que el modus operandi se repite: “Los tipos ponen unos bloques de cemento en el medio de la ruta. Los autos chocan, se rompen los neumáticos y ahí te afanan a lo pavo. Nosotros zafamos porque nuestra camioneta aguantó 300, 400 metros con el neumático destruido, pero pudimos ver cómo asaltaban a las personas que venían detrás nuestro”. Y agregó: “La escena fue dantesca: los autos estaban todos rotos, la policía llegó de contramano y de atrás me gritaban: ‘Rajá flaco, que te afanan'”.

El lugar del impacto fue unos kilómetros antes del Sofitel de Cardales, en el partido de Campana. El periodista logró seguir andando a pesar del impacto y se comunicó con el auxilio de la Panamericana, que lo asistió para bajar de la autopista. Durante el relato el conductor de “Cada Mañana” expresó sus emociones y dijo que se sentía muy cansado físicamente después de la situación vivida. Además, aprovechó el espacio para denunciar: “Hay una cosa completamente impune. Zafamos porque no volcamos, porque no chocamos contra otro auto”. Y lamentó: “Los policías me dijeron que esto es una cosa habitual, que los tipos salen detrás de los pastizales y ahí agarrate”.