La construcción de Atucha III demandaría siete años

El presidente Mauricio Macri viajará a China en los próximos días, y uno de los objetivos del viaje será confirmar un acuerdo con el Estado chino para la financiación de la construcción de dos nuevas centrales nucleares en la Argentina.

Así lo confirmó el subsecretario de Energía Nuclear Nicolás Gadano, quien aclaró que “todavía faltan definir algunos detalles” antes del contrato macro que firmará Macri con representantes del Gobierno chino, y dijo que la inversión prevista alcanzará los USD 12.500 millones.

El funcionario además detalló que el crédito para la construcción de Atucha III y la quinta central nuclear tendrá un plazo de “20 años, con un período de gracia de ocho, es decir, se empezará a pagar cuando la planta ya esté funcionando”. Gadano además dijo: “Suponemos casi con seguridad que la tasa de interés tendrá las condiciones ‘concesionales’, es decir, mejores que las existentes en el mercado”.

LA FUTURA ATUCHA III

De visita en Córdoba para supervisar el plan de modernización de la Central Nuclear Embalse, Gadano aseguró que Atucha III va a tener capacidad de 745 MW, mientras que la quinta central, que todavía no tiene nombre, tendrá una potencia de 1.150 MW.

Atucha III será construida en Lima, cerca de donde está Atucha II, y funcionará a base de uranio natural y agua pesada. El funcionario estimó que las obras comenzarán a fin de año o en 2018. “La construcción total de ese proyecto demandará unos 7 años y costará aproximadamente USD 6 mil millones”, detalló Gadano.

En el caso de la quinta central nuclear, que funcionará con uranio enriquecido y agua liviana, todavía no fue precisado dónde será construida, pero sí que será emplazada “en una zona cercana a una fuente de agua fría”.

En agosto de 2013, la entonces mandataria Cristina Fernández de Kirchner había anunciado la adjudicación a las firmas Gezhuoba Group Corporation, Electroingeniería e Hidrocuyo de las obras de construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner sobre el Río Santa Cruz.

En julio del año siguiente el Gobierno había firmado el financiamiento de los USD 4.713 millones que costaban las obras por parte de los bancos China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited.

Sin embargo, ante las críticas de diversos sectores, en una reunión mantenida entre el presidente Macri y su par chino, Xi Jinping, ambos gobiernos se habían comprometido a “revisar” los acuerdos rubricados durante el kirchnerismo, entre los que se encontraba el de las represas.

La renegociación de los contratos para la construcción de las represas y el contrato macro para la realización de dos nuevas centrales nucleares estarán en la agenda de Macri cuando viaje a China en los próximos días.

En esa línea, el presidente Macri recibió ayer junto a Susana Malcorra al embajador de China en la Argentina, Wanming Yang.