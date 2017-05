Pese a las constantes lluvias no se registraron serios inconvenientes

Desde el Ejecutivo municipal se informó que pese a las lluvias que afectaron la ciudad desde el día domingo, no se vieron en la obligación de realizar evacuaciones ni asistencias a vecinos anegados.

Como han explicado en otras oportunidades, la problemática reside cuando las lluvias son incesantes y particularmente fuertes y precipitan en poco tiempo, no dando lugar ni tiempo a escurrir el agua de las bocas de tormenta y los desagües pluviales.

En este caso, de acuerdo a los informes, el agua escurrió de la mejor manera y tampoco hubo fuertes ráfagas de viento, con lo cual las lluvias del domingo y de la mañana de ayer pasaron de forma tranquila.

De parte de Cooperativa Eléctrica agregaron que no se registraron cortes de energía y que todo transcurrió sin inconvenientes en la red eléctrica y la continuidad del servicio.

Respecto a lo que anuncia el Servicio Meteorológico para los próximos días no se prevé lluvias, lo que sí sucederá es un notable descenso de la temperatura pero parcialmente soleado con mínimas de 9 grados y máximas de 21.