Quieren crear un “Centro Comercial a Cielo Abierto” en Justa Lima

Otra reunión se sucede luego de varios anuncios de parte del Ejecutivo municipal para remodelar la calle Justa Lima con el objetivo de apoyar el “compre local” y revitalizar la zona céntrica comercial.

El viernes pasado funcionarios municipales mantuvieron una reunión con dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a quienes se les presentó el proyecto de remodelación de la calle Justa Lima.

En realidad se trató de una reunión informativa en la cual, el propio Ejecutivo, explicó a las autoridades de la CAME el proyecto propuesto.

Por su parte, esta entidad que agrupa a comerciantes de todo el país, tendría entre sus funciones impulsar los proyectos, acciones, promociones, cuidado y gerenciamiento del espacio comercial.

“El desarrollo del Centro Comercial a Cielo Abierto permitirá gestionar de una forma conjunta y unitaria un área urbana, con una oferta integrada y atractiva de servicios que sea competitiva y responda a las necesidades de sus usuarios actuales y futuros, motivados mayoritariamente por la necesidad de dinamizar el comercio”, ratificaron desde el municipio.

El proyecto

El área a intervenir será la calle Justa Lima desde Rómulo Noya hasta Belgrano. Habrá obras de infraestructura “necesarias” como la construcción de un nuevo desagüe pluvial; obra que se llevará a cabo con presupuesto municipal y que forma parte del plan de desagües pluviales de la cuenca de Rómulo Noya que desemboca en el bajo de la ciudad.

Luego habrá obras de “embellecimiento” de calle Justa Lima y su transformación en Centro Comercial a Cielo Abierto. Uno de los ejes será aumentar el espacio para la circulación de los peatones, eliminando el estacionamiento vehicular, mejorando la iluminación, la colocación de mobiliario urbano y un reordenamiento general de la cartelería. No será un paseo peatonal como el propuesto en su momento por el ex intendente Aldo Arrighi a comienzos de la década del noventa, sino que la idea será la de ensanchar las veredas y reducir la calle a 6 metros, con dos carriles.

Este medio había publicado una nota a fines del mes pasado en la que el propio Centro del Comercio reclamaba que se invierta en infraestructura para la zona céntrica ante la posibilidad de que se produzca un fenómeno similar al de Pilar, con un centro deprimido y reducido a un mero centro cívico y todas las zonas comerciales y de infraestructura organizada en torno a la Ruta Panamericana.

Un proceso similar se ha comenzado en la vecina localidad de Campana, donde la Cámara de Unión de Comercio e Industrias (CUCEI) se reunió con el Municipio para comenzar a avanzar con la recuperación de la avenida Rocca y el centro comercial campanense que también sufre la misma situación que la calle Justa Lima.

Soterramiento de cables

El intendente Cáffaro explicó que se avanzará en estos días con la licitación de la obra que incluye un abultado presupuesto municipal para terminar los desagües pluviales y la colocación de infraestructura urbana.

Además se producirá un soterramiento de cañerías de todos los servicios, con lo cual surge la incógnita que si en virtud de la ordenanza 4465, “de regulación del espacio aéreo en la infraestructura y servicios públicos”, harán ductos subterráneos para extender los cables de la energía eléctrica.

Lima: acordaron reimpulsar Pymes

El pasado viernes 5 de mayo funcionarios municipales mantuvieron una reunión con representantes del Centro de Comercio Industria y Agropecuario de Lima y la Cámara de Mujeres Empresarias de Zárate con los objetivos de avanzar en una agenda de actividades, afianzar la relación entre el sector público y el privado, unificar acciones y encontrar puntos en común que posibiliten acompañar al empresario PyME de la región.

El primer tema abordado, y en el cual todos los presentes estuvieron de acuerdo y participaron activamente, fue el de capacitar y trabajar en conjunto con Centro de Comercio de Lima en brindar información a la comunidad comercial, empresarios y/o emprendedores, acerca de los requisitos para zonificaciones y posterior habilitación, promoviendo que la entidad gremial empresaria sea una boca más de atención que oriente, acompañe y asista al comerciante o empresario, asesorando en todo momento para agilizar los trámites municipales. Para ello y desde la Subsecretaria de la Delegación de Lima acompañados por el Centro de Comercio, se trabajará también en la identificación geográfica de los comercios locales y la posibilidad de brindar a los comerciantes un Certificado de Habilitación en Trámite para gestionar LAPOST o POSNET.