Se realizó la asamblea extraordinaria del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos

El martes 2 de Mayo, un nutrido número de Arquitectos de todo el Distrito colmaron la Sala Central de la Sede del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5, en la ciudad de Mercedes.

El inicio de la Asamblea Extraordinaria estuvo a cargo del Presidente del C.A.P.B.A. Distrito 5, Arquitecto Jorge Alberto García, quien luego de recibir a los asistentes y presentar el Orden del Día, destacó la importancia de la definición del Plan del Inversiones para los próximos tres años y lo sintetizó en tres grandes puntos: Terminación de la obra de la Delegación Luján; Readecuación y reacondicionamiento de las Delegaciones de Chivilcoy y Zárate; Compra de un inmueble para la Delegación de Baradero.

El presidente indicó que el objetivo final de quienes hoy están a cargo de la administración de la Institución, es que cada Delegación cuente a futuro con su sede propia; como así también, devolver al matriculado sus aportes, traducidos en buena calidad de atención y servicios, como lo son los Cursos de Capacitación, Charlas Técnicas, eventos de arte, Beneficios, etc.

Finalizada la explicación de cada uno de los puntos referidos al Plan de Inversiones, el mismo fue aprobado por amplia mayoría, con sólo dos abstenciones.

Continuando con el Orden del Día, el Arq. Jorge García informó a los Asambleístas que las Autoridades Distritales mantuvieron con la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior una reunión en la que se trataron diversos temas, considerando que el más importante de ellos fue el que se refirió específicamente al Proyecto de Ley de Caja Propia, por esta razón, y por haber sido el mismo un tema tratado también en Asamblea Extraordinaria, es imprescindible que todo lo referente a esta cuestión deba también tener el mismo tratamiento.

Como conclusión de dicha reunión el Presidente Arq. García expone que, la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior instó a las Autoridades Distritales a dejar sin efecto cualquier reclamo y/o acción que se oponga a lo determinado en Asamblea Provincial sobre dicho Proyecto de Ley.

Acto seguido el Arq. Serpi expone en pantalla distintas presentaciones que realizó el Distrito 5 sobre el tema del Proyecto de Ley de Caja ante las Cámaras de Diputados y Senadores Provinciales para que revean dicho Proyecto, pero aclara el Presidente que ninguna Cámara de la Legislatura mantuvo comunicación alguna con el Distrito 5, así mismo, el 22 de Diciembre del 2016, dicho Proyecto había sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

Esta noticia llegó a conocimiento del Consejo Superior, razón por la cual éste último, tomó la determinación de impedirle al Distrito 5 cualquier tipo de acción opuesta al Proyecto de Ley de Caja Propia.

El Arq. José Serpi aclara que viendo la presencia de la mayoría de Delegados y representantes de cada ciudad, compromete a todos a enviarles el mensaje al resto de la matrícula, que toda la inversión proyectada en el Distrito fue evaluada para no comprometer ni económica ni financieramente al funcionamiento normal del Distrito 5, como bien expresó el Presidente este Plan de Inversión es de mínima y si el desarrollo de estos próximos años lo permite, el Plan se ampliará.

Finalizada la Asamblea, el Presidente Arq. Jorge García, agradeció a los asistentes su presencia, e invita a los presentes a redoblar los esfuerzos en términos de participación en la Institución, ya sea asistiendo a las actividades que se desarrollan o bien en aquellos espacios que consideren afines a su interés.

“Desde el Comienzo, esta Administración Distrital ha mostrado un claro compromiso con la política Colegial, siendo firme y coherente en cada acción llevada adelante, abierta a todas las ideologías, pero sin compromiso partidario alguno, posición que nos permite no sólo objetividad, sino también independencia tanto en nuestras opiniones como así también en nuestras decisiones”, concluyó.