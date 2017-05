Sigue la polémica por la inseguridad en el distrito

Tras los cambios en la cartera de Seguridad municipal, el concejal presidente del Concejo Deliberantes Ariel Ríos –quien a través del esquema de doble estándar participa del área de Seguridad-, sostuvo que a pesar de las últimas renuncias (Borrelli y Otero), la cartera “tiene una estructura propia, y hay una responsabilidad directa del intendente”, descartando de plano una acefalia.

Asimismo, en torno a la ineludible problemática de la inseguridad, el edil reflexionó: “Hay cada vez más una descentralización de la responsabilidad de los gobiernos centrales; mas allá de esa definición política, a nivel personal y como concejal, la seguridad es una materia que la política argentina no le ha encontrado una solución y que merece un abordaje integral. Tenemos que hablar de hábitat, del rol de la Justicia, de contención, de responsabilidad, y de que cada uno de los actores del Estado haga su parte. Es una problemática que viene desde hace mucho tiempo, y los que estamos en política le debemos una respuesta más integral”.

“La inseguridad se agravó”

Tras el pedido de interpelación al intendente Osvaldo Cáffaro y al ahora ex secretario de Seguridad, Claudio Borrelli, que pasó a estudio en comisión del Concejo Deliberante, el concejal Lucas Castiglioni, quien ocupa una de las bancas del PJ-FpV, expresó: “Mi postura, como miembro de la comisión, es que el Secretario de Seguridad tiene que venir a las comisiones a dar las explicaciones al Concejo Deliberante. Teniendo en consideración los hechos de inseguridad en el distrito, nos hemos comprometido con distintos vecinos en trabajar en pos de la seguridad y aunar fuerzas de todos los bloques”.

Según definió el edil, existe otra problemática planteada por los ediles de Cambiemos, donde se expresa que “no se están cumpliendo con los acuerdos donde el Municipio se comprometía a contribuir con el combustible, y con cada móvil que aportaba el Municipio también aportaba la Provincia”. En este sentido, puntualmente, agregó: “Nosotros necesitamos que haya una voz oficial del Municipio que venga a dar explicaciones, y que todos los vecinos sepan cuál es la situación de seguridad, no podemos tenerlos de rehenes en esta pelea política. En distintas reuniones le hemos preguntado a Borrelli sobre esta situación, y él nos decía en 30 o 40 días iba a estar solucionado. Esto no sucedió, esto no se encuentra reflejado en la colocación de las cámaras y el funcionamiento”.

Finalmente, el Concejal limeño resumió que “cuando hablamos de interpelar, es para saber si esos fondos girados están en su totalidad, si van a ser invertidos, y en cuanto tiempo los vecinos van a ver los resultados. Los índices marcan que tenemos un problema de inseguridad que se ha agravado”.

Postergaron la reunión del Consejo de Seguridad

En conferencia de prensa, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos explicó la postergación de la reunión del Consejo de Seguridad Municipal que se proyectaba realizar en la tarde del jueves, en el Centro Cultural “Tito” Alberti.

Según detalló la máxima autoridad del HCD, luego de la sesión realizada en la mañana de ayer, por la tarde el bloque Nuevo Zárate fue convocado por el Ejecutivo Municipal donde estuvo presente el Intendente Osvaldo Cáffaro y funcionarios del área de Seguridad, quienes explicaron la suspensión de la reunión, ante la falta de confirmaciones de distintos sectores.

“No teníamos la confirmación de la mayoría de entidades y personas que habían sido invitados, y se tomó la decisión de postergar la reunión del Consejo de Seguridad para la semana entrante; se hace necesaria la presencia de todos los actores, es muy difícil darle una respuesta a una problemática que es integral y necesita de la colaboración de todos los actores del Estado”, expresó el edil.

Ante la consulta de este medio, Ríos informó que la postergación tuvo que ver con “una cuestión de organización” y no con el escenario político vivido en horas de la mañana ante el pedido de interpelación de parte de un sector de la oposición.

“Para abordar el tema es necesaria la participación de todos; es un ámbito de participación donde los funcionarios pueden dar respuesta a las inquietudes y donde las fuerzas de seguridad tienen la posibilidad de dar su presencia ante la sociedad”, declaró y adelantó que en los próximos días se anunciará el día de la semana entrante en el que se realizará el encuentro.

Renunció el Lic. Claudio Borrelli a la Secretaría de Seguridad

En la tarde del jueves, el bloque de concejales de Nuevo Zárate confirmó la renuncia del Lic. Claudio Borrelli al área de Seguridad, quien había sido designado a fines de septiembre pasado.

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el Intendente Osvaldo Cáffaro anunció una serie de cambios de nombres en el área para “mejorar la seguridad”. Finalmente, en la tarde de ayer, luego de un intenso desgaste –según confiaron fuentes consultadas-, Borrelli presentó su renuncia, la cual fue aceptada de inmediato por el Jefe Comunal.

La conferencia brindada por el bloque oficialista estuvo encabezada por el concejal Ariel Ríos, quien ofició como el portavoz de la noticia. En tanto de parte del Ejecutivo Municipal solo se limitaron a confirmar el anuncio, y no realizaron declaraciones oficiales.

En sus palabras, Ríos no pudo brindar detalles de los argumentos presentados por Borrelli para tal decisión, pero desde hace meses, distintas versiones desde el propio seno del Ejecutivo manifestaban su desgaste, a lo cual se sumó un intensa escalada delictiva en el distrito durante los últimos meses, que lo colocó en el centro de la escena.

Tras la conformación del nuevo gabinete de Osvaldo Cáffaro luego de las elecciones del 2015, Borrelli fue elegido para ocupar el cargo de Secretario de Gobierno; pero tras salida de quien fuera el Secretario de Seguridad, Lic. Pablo Gallardo, el joven funcionario fue asignado a la cartera de seguridad junto a Gastón Otero, quien meses después presentó su renuncia.

Trascendió que la persona elegida para el cargo, es el ex subsecretario de seguridad, Gastón Otero, quien volvería a las filas del Ejecutivo.

Pedidos de interpelación del Concejo Deliberante

En la mañana del jueves, se llevó a cabo la 3ra Sesión Pública Ordinaria del Concejo Deliberante, donde el bloque Cambiemos presentó un pedido de interpelación al Intendente Osvaldo Cáffaro, y al Secretario de Seguridad, cargo ocupado hasta ese entonces por el Lic. Claudio Borrelli.

El proyecto presentado por fuera del Orden del Día fue acompañado por el bloque del Frente Renovador y del PJ-FpV. Finalmente, se decidió el pase a la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, donde hubo un despacho mayoritario firmado por los ediles de Nuevo Zárate, el Frente Renovador y Encuentro Peronista, que decidieron que el expediente permanezca en comisión, mientras que Walter Unrein y Lucas Castiglioni, firmaron para que sea tratado sobre tablas.