“Potenciaremos una zona estratégica para el desarrollo del país”

El Estado nacional y provincial ha revitalizado su presencia en la zona insular a partir de fines del año pasado y el foco, según lo mencionado en varias oportunidades por los funcionarios bonaerenses, estará puesto en el Delta bonaerense con el mejoramiento de los caminos y la inversión en infraestructura.

Precisamente dentro de este esquema es que el intendente de Campana, Sebastián Abella, se comunicó con el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica local, José Luis Mangini, para proponerle tomar la concesión del servicio eléctrico de toda la zona insular del Partido de Campana, dejada por la Cooperativa La Forestal.

Por lo tanto la idea es que la CEZ se haga cargo del mantenimiento de redes y articular con el propio Estado bonaerense y nacional una serie de inversiones para potenciar el desarrollo del área.

“Esperamos cerrar todo antes del mes de julio, que es la fecha límite. Yo creo que sí porque todas las partes estamos de acuerdo en que se traspase a la Cooperativa Eléctrica la concesión que mantenía La Forestal. Claro que la CEZ planteó condiciones antes del traspaso relacionadas al financiamiento y a la sustentabilidad del proyecto e inversión del Estado en las redes. Con esto queremos tener un respaldo para poder invertir de la mejor manera en esta importante zona insular de Campana que se extiende desde el límite con San Fernando hasta el Canal Irigoyen”, anunció el titular de la entidad cooperativa, José Luis Mangini. “Creemos que finalmente tendremos el agrado de anunciar que la CEZ se expande y que se hará cargo de otra área de distribución. Estamos ante un hecho prácticamente inédito, dado que desde 1997 no hay antecedentes de ello”, celebró el presidente del Consejo de Administración.

Se trata de un área rural de grandes dimensiones y que cuenta con 458 usuarios, muchos de ellos agrupados sobre el borde del Río Carabelas, en el borde del Otamendi y en el Canal Irigoyen. “La Cooperativa La Forestal deja líneas saturadas en su capacidad, por ello más de 200 pedidos de medidores no fueron aprobados porque no podían extender la capacidad eléctrica. Entonces este será el primer problema técnico a resolver, deberemos tirar más cables en línea de media tensión para el abastecimiento y así dar respuestas a las nuevas demandas de los usuarios y de las empresas, dado que en esta zona se encuentra el Grupo Papel Prensa y Arauca, entre otros emprendimientos. Creemos que la zona tendrá un crecimiento explosivo cuando se aumente la capacidad de transporte eléctrico. Se calcula que la primera etapa pasemos de casi 500 a 850 medidores. Luego hay muchos equipos de bombeo que se encargan de ingresar agua a los terrenos cuando hay sequía o sacar el agua cuando hay inundaciones. Son equipos que no se podían instalarse más porque no había inversiones de la anterior concesionaria”, describió Mangini. “El crecimiento en la isla estaba congelado y nosotros lo que proponemos es potenciar con energía eléctrica esta zona estratégica para el desarrollo productivo del país”, concluyó el titular de la CEZ.