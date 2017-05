A nivel local se presentó una lista única de Suteba encabezada por Christian Poli

Mañana miércoles se desarrollarán las elecciones generales en Suteba a nivel provincial y a priori hay una pareja disputa entre la “Celeste- Violeta”, que propone a Roberto Baradel, y la “Multicolor” que tiene a Romina del Plá como candidata y que tiene representación en seccionales importantes como La Matanza, Tigre, La Plata, Ensenada, Escobar, Marcos Paz y Bahía Blanca.

A nivel local se presentó una única lista liderada por Christian Poli y Néstor Quadrelli que como en todas las elecciones en donde existe una única lista, debe legitimarse igualmente con el voto de los afiliados mañana.

Respecto a la interna a nivel provincial, Zárate fue un territorio de mucha actividad, al cual ambas listas tienen en cuenta.

Por un lado, la secretaria de Organización de la lista Multicolor, María Isabel Guzmán, visitó Zárate para charlar con docentes y comunicar los lineamientos básicos que perseguirá Romina del Plá. “Buscamos un blanqueo salaria y un básico de 15 mil pesos y para lograr ello proponemos otro modelo sindical al que encabeza hoy Baradel, cuya lista hace 30 años que gobierna la conducción del sindicato a nivel provincial. Actualmente tenemos muchas críticas hacia Baradel porque queremos un sindicato independiente de todos los gobiernos y de los partidos políticos, ya que SUTEBA es de todos”, comentó la candidata en su última visita a la ciudad.

Y para ello apuestan a una democratización del gremio; “buscamos generar asambleas masivas y abiertas, plenarios de delegados con mandatos de las escuelas donde decidirán los docentes y no solamente los dirigentes; queremos que los dirigentes de Suteba recorran las escuelas porque habría que preguntarle a los propios afiliados de la lista Celeste y Violeta cuándo Baradel recorrió una escuela fuera de esta campaña que nos convoca, ya que solamente Baradel visita los locales de Suteba y no a las escuelas, a las bases”, reclamó Isabel Guzmán.

Por estos días la Agrupación Docente Fuentealba Campana, integrante de la Azul y Blanca Provincial, llama a votar a la Lista Multicolor provincial en Campana y Zárate. “

Para frenar el ajuste de Macri y organizar un plan de lucha que triunfe es necesario cambiar la conducción del SUTEBA. Baradel y la Lista Celeste-Violeta que encabeza, demostraron que no sirven para organizar un plan de lucha prolongado. Esto se vio claramente en hechos como comunicar la continuidad de los paros por TV o por las redes sociales, dejando a los compañeros afrontar solos la presión de los medios y del gobierno, fue la principal causa del debilitamiento de la medida de lucha”.

Lista Celeste y Violeta

Por otro lado, la secretaria general adjunta de La Matanza y candidata por la lista de Roberto Baradel, Silvia Almazán, también visitó la ciudad de Zárate en el marco de su campaña electoral, manifestándole su apoyo a la lista de Christian Poli.

Lo hizo la semana pasada en la seccional de Suteba local y charlando con los docentes que asistieron al encuentro.

Por último la lista única a nivel local presentada es la siguiente; Secretario general: Christian Poli; Secretario General Adjunto, Néstor Pires, Secretario Gremial y de Jubilación: Néstor Quadrelli; Secretario de Organización, Martín Carles; Secretario de Salud: María Daniela Canteros; Secretario de Promoción Social, Agustina Medina; Secretaria administrativa y de Actas, Isabel Solano; Secretaría de Finanzas, Ana Clara Milanesi; Secretaria de Comunicaciones, Analía Batalla; Secretaría de Cultura y Educación, María Carolina Golisano; Secretaria de Derechos Humanos, Tania Caputo y Secretaria de Igualdad de Género y Diversidad María Soledad Rodríguez.