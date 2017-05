“Acepto este cargo con el conocimiento de lo que hay que hacer”

En la mañana de ayer, el intendente Osvaldo Cáffaro oficializó en conferencia de prensa la designación de Gastón Otero como el nuevo Secretario de Seguridad, tras la renuncia del Lic. Claudio Borrelli.

En la conferencia, el Intendente estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos y la Jefa de Gabinete, Florencia Diez. En sus palabras, Cáffaro describió a Otero como “una persona que ya conocemos y que ha trabajado con nosotros bastante tiempo”, y agregó: “Venía bien hacer este tipo de cambio”.

El flamante funcionario había dejado su cargo como Subsecretario de Seguridad a comienzos de abril y, según describieron, fue nuevamente convocado por el Jefe Comunal.

“Ha aceptado esta responsabilidad con muchas ganas. Es una persona muy vinculada a nosotros, pero no partidariamente. Por la complejidad del área tiene que ser alguien que sepa, y eso lo veo en la figura de él”, agregó. Respecto a la renuncia del Lic. Claudio Borrelli, explicó: “Borrelli ha dejado todo, es un joven profesional muy activo y un compañero de trabajo de primera; la responsabilidad es muy difícil de mensurar, ha cumplido en todas las áreas”.

Por otra parte, Cáffaro se desligó de la responsabilidad en materia de seguridad y sentenció: “La seguridad es una responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, las fuerzas federales son responsabilidad del Gobierno Nacional. Es muy difícil mantener una coordinación en línea entre todas las fuerzas. Ese es el desafío que va a tener Gastón Otero de acá en más. La responsabilidad no es de la Municipalidad, esto es un problema de los últimos años, donde los gobiernos nacionales y provinciales se han desembarazado de los problemas, los han transferido a los municipios y a veces no tenemos la capacidad para afrontar este tipo de responsabilidades”.

Por su parte, respecto a la designación, Gastón Otero expresó: “El desafío es grande y el compromiso también. Asumo este rol con la responsabilidad que merece, es un área con un nivel de exigencia muy alto. Acá se administra riesgo permanentemente. Tengo los conocimientos, hay que hacer muchas gestiones, no sólo en el frente interno sino con los diferentes actores como los Ministerios de Seguridad de la Provincia y la Nación”.

Asimismo, respecto a su renuncia, el funcionario sostuvo que aquella decisión tuvo que ver con “un momento personal donde debía contar con ese espacio; fue conversado y consensuado con Osvaldo. Hoy fui vuelto a convocar por el Intendente, conversamos sobre el área y acepto este cargo con el conocimiento de lo que hay que hacer”.

En esta línea, adelantó que en los próximos días se conocerá a quien lo acompañará en la gestión en el cargo de Subsecretario, cargo que quedó vacante luego de su dimisión.

Además, manifestó que se reunirá con concejales para brindar detalles de las tareas a realizar: “Me voy a reunir con los concejales para contarles todo lo que se va a hacer, que es bastante. Se va a empezar a mostrar las cámaras, que están en un proceso de avance del 85%; hay cámaras que están condiciones de empezar a funcionar, es un proceso con una tecnología muy compleja”.