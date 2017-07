La violencia no para: un año de graves hechos delictivos

Desde su creación, hace dos años, la secretaría de Seguridad municipal no presenta estadísticas ni tampoco índices o mapa del delito; por lo tanto la aplicación efectiva como política pública es incierta, al no contar y difundir con datos oficiales. Entonces son los hechos los que van configurando una postal delictiva y violenta que los propios vecinos de Zárate y Lima registran diariamente.

En principio los delitos de motochorros siguen siendo algo recurrente; en agosto del año pasado, en Pacheco y 11 de Septiembre, balearon a un hombre de 70 años. Lo hirieron en una de sus piernas dos motochorros armados. El martes 10 de agosto, en San Jacinto, un joven de 22 años (José Bergandi) recibió disparo en el pecho y murió en el marco de una discusión con otra persona. Este episodio aún sigue siendo investigado por el fiscal Zocca. Un día más tarde, en Lavalle y Castelli, otro hombre fue baleado en una de sus piernas cuando quisieron robarle su automóvil. El viernes 12 de agosto, en Noya y Martín Coronado, dos sujetos balearon a un efectivo de Prefectura Naval llamado Guillermo Frandych. El efectivo recibió una herida en una de sus piernas. El domingo 14 de agosto, en Pellegrini y Calle 14, asesinaron a un joven de 19 años de un disparo en la cabeza. Lo único que dijo la secretaría de Seguridad es que no se trató de un robo sino de una “venganza”. El martes 16 de agosto, en Pividal y Mitre, balearon a un chofer de la Cooperativa 3 de Julio en ocasión de robo. El domingo 28 de agosto, en Sargento Cabral al 1600, se produjo una violenta entradera que tuvo como damnificado al ex director del Industrial, Jorge Di Fermo. En esa ocasión dos delincuentes lo abordaron con un arma de fuego y quisieron ingresar a su vivienda. Del golpe en su cabeza, producido con la culata del arma, Di Fermo tuvo varios inconvenientes de salud. Los delincuentes terminaron huyendo porque un automóvil pasó por el lugar y tocó bocina, alertando del hecho. El martes 6 de agosto, en Smithfield, un grupo de delincuentes encapuchados entraron a una vivienda, golpearon y maniataron a su propietaria. Y el martes 14 de septiembre, en Echeverría entre De la Torre y General Paz, se produjo el “famoso” caso de Daniel Oyarzún, un carnicero de Juana María que atropelló a uno de los dos delincuentes que le robó. En esa oportunidad el actual secretario de Seguridad, Gastón Otero, era el titular del área; y a raíz del hecho presentó su renuncia, asumiendo Claudio Borrelli.

El domingo 9 de octubre, en Valentín Alsina al 2300, una mujer fue baleada en su cadera en un intento de robo. El jueves 27 de ese mes, en Lintridis y Calle 54, dos motochorros balearon a un joven motociclista de 25 años con fines de robo. Y el lunes 31 de octubre, en Avellaneda al 200 y a las 16 horas, un grupo de delincuentes ingresó a una vivienda golpeando en el tórax a un menor de edad que se encontraba en el interior. Huyeron por los techos con varios objetos de valor. En tanto el viernes 13 de noviembre, un grupo de delincuentes roban dos autos en un raid delictivo; en su huida atropellaron a una mujer en Ameghino al 1600. El sábado 12 de noviembre, en Calle 6 al 400 de Lima, un grupo de delincuentes incendió una gomería luego de robar el local. Y el viernes 16 de diciembre, en Calle 22 y Matheu, el oficial Ivo Irazoqui, de 25 años, resultó baleado en su cabeza. El presunto autor, de 17 años, fue detenido.

Un 2017 violento

El 4 de enero, Juan Manuel González de 12 años, resultó baleado tras quedar en medio de un tiroteo en barrio Matadero. El 17 de marzo se produjo otro conmocionante hecho; Juan Manel Macedo, de 27 años, fue asesinado de una puñalada en el pecho en un aparente intento de robo del vehículo en las proximidades de 19 de Marzo y Ameghino. Dos días más tarde, tras una discusión a la salida de un bar en Villanueva, fue baleado en su cabeza, Walter Gabriel González. El 17 de abril otro violento hecho delictivo se registró en el centro de la ciudad, cuando un hombre resultó baleado tras ser abordado por dos delincuentes a la salida del banco de Belgrano y Brown. Una semana más tarde, un hombre que circulaba en motocicleta resultó baleado por dos delincuentes en barrio Cementerio, en Calle 48, entre Saavedra y Pavón. Después, el primero de mayo un hombre falleció luego de recibir varios disparos en barrio Cementerio, en el cruce de calle 46 y French. Gerardo Ozuna, de 31 años, falleció luego de ser asistido por el SEMU. En tanto el 6 de mayo un joven de 19 años resultó baleado por delincuentes que intentaron robarle, en barrio Orsi.

Por otro lado, el 15 de mayo asumió nuevamente Gastón Otero, por pedido del intendente. En su presentación reconoce que la modalidad de motochorros es creciente, a la par del reclamo de remiseros y taxistas que reclaman más seguridad para trabajar de noche. A estos pedidos se suma la necesidad de contar con presencia policial en avenida Santa Fe, Ruta 6 y Ruta Panamericana; donde se suceden las apedreadas hacia automovilistas. Ese mismo mes, grupos de delincuentes robaron el Instituto Estrada y la sociedad de fomento de Almirante Brown. El 24 de mayo trabajadores denuncian el accionar de motochorros en horas de la primera mañana, asaltando a quienes se acercan a las paradas de colectivos. El 26 de ese mes se produce el robo y la toma de rehén de delincuentes en una vivienda de Smithfield. Dos días después se produce una peligrosa persecución con tiroteo en la vía pública en la cual un grupo de delincuentes huye en Pellegrini y Calle 58. Ese mismo día se produce un importante robo en la empresa Cabletel. El mes pasado comenzó con el accionar de boqueteros quienes ingresaron al Club de Leones dos veces en menos de 24 horas. Y el 22 un grupo de menores agrede a piedrazos a la ambulancia del SEMU y a sus integrantes, mientras asistía al sereno del Centro Integrador Comunitario luego de ser asaltado por motochorros. También esa semana una familia limeña es tomada como rehén en su propia casa, luego de que un grupo de delincuentes ingresara por la madrugada. La vivienda se encuentra ubicada al lado de la delegación municipal.

Por la acumulación de diferentes hechos violentos y de inseguridad, el 30 de julio se produjo una marcha en Lima reclamando más seguridad. El pasado 3 de julio se produjo el robo de dos remiseros en la misma noche y un día antes la comunidad limeña quedó conmocionada por un grupo de delincuentes incendiaron una sede de Cáritas tras robarse varias cosas que eran para donaciones. Recientemente un grupo de delincuentes saqueó, literalmente, la Escuela 15 y desvalijaron la casa de una anciana en barrio Reysol.

Por último, si bien el secretario de Seguridad municipal, Gastón Otero, aseguró que hay una tendencia a bajar los delitos en la vía pública en la ciudad; las estadísticas presentadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratifican lo contrario, ya que Zárate está entre las ciudades con mayor índice de homicidios con 13,69 homicidios registrados cada 100 mil habitantes. Y la ubica como una de las más violentas ante una marcada escalada tasa de hechos graves que se condicen con la situación social.