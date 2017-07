Por primera vez el INDEC incluye datos de Zárate en el IPC

El jueves pasado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó su nuevo reporte de precios minoristas, o como el organismo lo denomina, Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y por primera vez en muchos años el informe incluyó datos de Zárate y Campana.

Era una política que se había prometido hace ya un tiempo, aunque no se había aplicado desde el gobierno nacional, relevar federalmente a varias ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y también del país.

Por lo tanto, a partir de julio, datos referentes a Zárate y Campana estarán incluidos en el índice de precios al consumidor del INDEC.

“El 11 de julio próximo, de acuerdo al calendario anticipado anual se difundirá el primer informe técnico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con cobertura nacional. Este nuevo indicador se nutre de la información recabada en las 24 jurisdicciones argentinas y se publicará con el resultado agregado a nivel nacional y los correspondientes a las seis grandes regiones estadísticas del país: Región Gran Buenos Aires, Región Pampeana, Región Noreste, Región Noroeste, Región Cuyo y Región Patagónica. No se elaborará información desagregada por provincia. Cabe destacar que el actual IPC-GBA que se difunde desde junio de 2016 tendrá continuidad y se corresponde en cobertura a la Región Gran Buenos Aires”, anticipaba el INDEC el mes pasado. Anteriormente el área geográfica de cobertura del IPC correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos que integran el Gran Buenos Aires. Sin embargo ahora este nuevo índice sumó a las 23 ciudades capitales de provincia y se amplió a ciudades bonaerenses como Mar del Plata, Bahía Blanca, Zárate, Campana, Tandil, Río Cuarto, Villa María, Concordia, Rosario, Rafaela, Orán, Presidencia Roque Sáenz Peña, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Río Grande.

El estudio

Los resultados del nuevo estudio se presentan, a nivel nacional, incluyendo alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, y bienes y servicios varios. Este relevamiento se efectúa todos los días hábiles del mes y abarca negocios tradicionales de distintos rubros, súper e hipermercados, empresas prestadoras de servicio, colegios y hogares inquilinos. El estudio se lleva a cabo de forma directa, a través de la visita o contacto de un encuestador, a cada establecimiento u hogar seleccionado.

Precios subieron 1,2% en junio respecto a mayo

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en el mes de junio una variación de 1,2% con relación al mes anterior. Algunos de los ítems relevados en relación a cada producto fueron los siguientes; pan francés tipo flauta mayo aumentó un 1% respecto a mayo, $38,64 el kilogramo.

Luego la harina de trigo común “000” aumentó 1,2%, llegando a $10,67; el kilo de asado bajó un 0,7% costando hoy $122,33; el kilogramo de arroz blanco simple subió un 2,4%, $20,96; la nalga aumentó un 0,1%, $149,47; la leche entera en sachet subió 2,9% respeto a mayo, costando $20,96; el kilogramo de queso cremoso subió un 2,1%, $151,70; el pan de manteca de 200 gramos subió un 2,6%, $39,65; la docena de huevos subió un 1,7%, y cuesta actualmente $33,23 y los 500 gramos de yerba mate, subió un 1,6%, costando actualmente $30,73 en promedio.