Cambiemos presentó su lista de candidatos para las elecciones primarias

En la fría tarde de ayer, el frente Cambiemos presentó oficialmente a sus candidatos a diputados, concejales y consejeros escolares en el salón del Círculo Social Argentino.

Uno a uno, fueron ingresando los candidatos al salón que mostró a una importante cantidad de militantes y simpatizantes.

Finalmente, cerca de las 20 horas, hicieron su ingreso los tres principales precandidatos a concejales, Julián Guelvenzú, María Elena Gallea y Marcelo Matzkin. Luego lo hicieron los dos precandidatos a diputados provinciales, el subsecretario de Seguridad bonaerense, Matías Ranzini; y la actual diputada, Sandra Paris, quien buscará renovar su banca. Ellos asistieron a la presentación para apoyar a los candidatos al igual que el intendente municipal de Campana, Sebastián Abella.

La lista de precandidatos a concejales de Cambiemos se completa con Irene Guehenneuf, en cuarto lugar, actual concejal que buscará renovar su banca; Norberto Toncovich (actual presidente de la UCR local); Marisa De Silva; Facundo Scruglie; María Marta Olano; David Mallada; Alejandra Lozano. Consejeros escolares, Damián Giorno, Diana Olmos y Pedro Aníbal Ríos.

“Agradezco a la juventud de Cambiemos que siempre nos acompañó”, comenzó diciendo Marcelo Matzkin, actual titular de la oficina local del ANSES. “El camino que nos marca Cambiemos es el correcto, quizás sea más largo del cual nos prometen otros. Y en esta ciudad, particularmente, mi ciudad; la política tiene que estar al servicio de la gente y no que la gente esté al servicio de la política y con las instituciones zarateñas en orden”, sintetizó Matzkin.

Luego fue el turno de María Elena Gallea; “quiero agradecer a todos los que nos acompañan, a Sandra y a mi partido por darme la posibilidad de representarnos. Yo soy comerciante y es la primera vez que participo en política; y mi decisión se debió a que como todo emprendedor tenemos sueños y en mi caso particular quiero estar cerca de mi gente, y si María Eugenia Vidal lo está haciendo en la provincia también lo podemos hacer en Zárate”, dijo la segunda precandidata a concejal radical.

Finalmente fue el turno de Julián Guelvenzú, primer precandidato a concejal. “Hoy no estamos presentando solamente una lista; sino que estamos presentando la esperanza de todos los vecinos de Zárate y Lima. Hace muy poco tiempo María Eugenia Vidal se animó a decir que podía realizarse un cambio en la provincia de Buenos Aires y lo está haciendo; por eso estamos orgullosos de formar parte del equipo de María Eugenia Vidal. Somos honestos y no nos temblará la mano para ir contra aquello que está mal. Estamos acá por ustedes y sabemos que no es fácil la lucha contra la corrupción pero estamos hartos de que la base de la política sea la corrupción y hoy tenemos un intendente que permanentemente reivindica la corrupción. El cambio no será de la noche a la mañana pero estamos dispuestos a trabajar desde el Concejo Deliberante para lograrlo”.

“Zárate no invirtió en seguridad en los últimos dos años”

Antes de cederle a la palabra a Guelvenzú, fue el turno de Matías Ranzini, zarateño y actual subsecretario de Seguridad bonaerense. “Agradezco la presencia del intendente de Campana, Sebastián Abella. Hoy los zarateños miramos mucho a Campana porque tenemos una ciudad gobernada por Nicolás Maduro”, esgrimió el funcionario provincial y luego se corrigió con una sonrisa confirmando su chicana política, “perdón, un ciudad gobernada por Osvaldo Cáffaro”. Estos dichos arrancaron aplausos entre los presentes. “Estamos hoy acá porque necesitamos que Zárate se incorpore a esta ola de transformación de la Argentina. La gobernadora y el presidente le han dedicado mucho tiempo a Zárate, por ejemplo unos 80 millones de pesos para hacer obras que no llegaron a ejecutarse más del 20%. Entonces nos preguntamos por qué si hay emergencia laboral en Zárate no se genera empleo con estos fondos girados al municipio. Por qué no se autoriza la instalación de la central termoeléctrica que brindará empleo genuino a 300 trabajadores de la zona”, expresó el funcionario. “Por si fuera poco, el intendente Cáffaro descubrió que la seguridad es un problema social, luego de nueve años gobernando y en los cuales no ha invertido nada. El viernes estuvimos en San Nicolás presentando nuevos patrulleros adquiridos por el municipio cuando en Zárate no se ha comprado ningún patrullero en los últimos dos años. Entonces necesitamos más gente como María Elena, una comerciante y emprendedora y no un Nicolás Maduro como intendente”. “Tampoco necesitamos que venga a la rotonda Roberto Baradel, que mantuvo de rehenes durante un año a los alumnos bonaerenses y además no entiendo cómo vienen a Zárate cuando en Santa Cruz siguen sin clases. Tampoco necesitamos que venga Luis D’Elia porque ellos, junto con el intendente, transformaron a Zárate en sinónimo de De Vido y hoy queremos que sea una ciudad sinónimo de grandeza”.

“No trabajamos los últimos meses de campaña sino todo el año”

Finalmente el cierre estuvo a cargo de la actual diputada provincial, Sandra Paris, “hay cosas que nos duelen y nos indignan, como que el oficialismo local tome como una medida partidaria la cuestión de los trabajadores. Se ha sumado este tema como una cuestión de campaña política partidaria, jugando con ellos, mintiéndoles, estropeando los espacios públicos como es la rotonda de acceso. Nosotros no trabajamos en los últimos tres meses de campaña como el Ejecutivo local, sino todo el año. Detrás de cada reclamo hay una familia, un reclamo y una cara visible. Hemos trabajado sobre la violencia de género, se reformó el registro civil y se está normalizando la situación del hospital. Pero sabemos también que a muchos vecinos el cambio no ha llegado y eso ocurre en Zárate. Pero a ellos no les mentimos, les decimos la verdad y les ofrecemos otra manera de hacer política. Necesitamos agrandar este equipo, que todos conversen con los vecinos para que el 13 de agosto nos acompañen porque juntos es posible y sí se puede”, concluyó la actual diputada provincial, Sandra Paris, que buscará renovar su banca en estas elecciones de medio término.