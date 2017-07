Cómo quieren implementar el fondo municipal especial de ayuda social

El Secretario de Desarrollo Económico municipal, Pablo Giménez, declaró explicó que Ejecutivo promulgará la conformación de un Fondo Municipal Especial de Ayuda Social, destinado a los trabajadores despedidos, aprobada la semana pasada por el Concejo Deliberante.

Esta creación se da en el marco de la Ordenanza Nº 4563 que declara la Emergencia Laboral en el Partido de Zárate. De este modo, el Concejo Deliberante autoriza al Ejecutivo Municipal, a destinar parte de los fondos de Rentas Generales provenientes de los Derechos de Construcción Electromecánicos y los que puedan surgir en virtud de convenios urbanísticos que devenguen ingresos por plusvalía.

“Estamos analizando con mi equipo su aplicación”, dijo Giménez, y detalló que el beneficio sería por tres meses con posibilidad de ser prorrogado por otros tres. El monto asignado a cada trabajador sería de aproximadamente $ 4.500 a $ 5000.

Giménez señaló luego: “Es una ayuda, nuestro bloque no festejó su aprobación porque no hay nada para festejar, acompañamos en forma material y cumplimos con una propuesta del Intendente”, afirmó el funcionario.

Con respecto a versiones sobre algún desacuerdo de trabajadores de la construcción con el proyecto aprobado, Giménez indicó que “alentamos que se genere trabajo genuino, pero cuando no está ¿cómo se le dice a un desempleado que rechace un subsidio?” y además añadió que “antes de presentarlo en el Concejo Deliberante el Intendente se lo dijo a la CGT y a la UOCRA y estuvieron de acuerdo”.

El Secretario de Desarrollo Económico aclaró también que el beneficio “es para los asociados de todos los gremios, no sólo de UOCRA”.

El beneficiario de la ayuda deberá presentarse una vez al mes, mientras dure en subsidio, ante la Oficina Municipal de Empleo, debiendo acreditar su situación de certificación laboral negativa y en caso de reingresar al empleo formal, deberá comunicarlo a la dependencia dentro de los cinco días hábiles. Desde la Oficina Municipal de Empleo, se convocará a las Organizaciones Sindicales para colaborar con la implementación del procedimiento establecido.