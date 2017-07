Continían los robos bajo la modalidad de “motochorros”

En la noche del pasado viernes, una pareja que circulaba por las inmediaciones del cruce de las calles Pividal y Carlos Pellegrini, fue abordada por dos delincuentes que estaban circulando en una motocicleta de mediana cilindrada.

Según manifestaron a este medio, los hechos de tales características son usuales en la zona y la modalidad es la misma que se repite en distintos barrio de la ciudad.

Los malvivientes, operan bajo la modalidad de “motochorros”; sorprenden a su víctima de manera violenta y repentina, la despojan de sus pertenencias y huyen en el rodado, desapareciendo rápidamente de la escena.

Una de las víctimas, comentó a este medio que semanas atrás su padre fue abordado por dos delincuentes que actuaron bajo el mismo modus operandi. El hombre se encontraba esperando un transporte en horas de la madrugada en calle Lavalle, cuando los sujetos le sustrajeron el bolso del trabajo y un celular.

En el hecho, ninguna de las personas resultó herida, pero las agresiones verbales y la exhibición del arma de los delincuentes, generaron una crisis nerviosa en la joven que, según detalló, fue apuntada varias veces por uno de los delincuentes; como botín, lograron llevarse dos celulares, y el mal pasar de la pareja que regresaba de una fiesta de cumpleaños.

“Decidimos no hacer la denuncia porque no tiene sentido, parece que la única manera de que los agarren es que justo pasen por uno de esos controles policiales, los delincuentes tienen total impunidad y las autoridades actúan como si no pasara nada”, comentó uno de los jóvenes.