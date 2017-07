Volvieron las pedradas en Avenida Santa Fe

La reciente instalación de una cámara de vigilancia “domo” en la avenida Santa Fe por la parte de la Secretaría de Seguridad no está cumpliendo el objetivo por el cual fue instalada, de persuadir el delito y que ante la posibilidad de la filmación no se produzcan hechos a la redonda.

Sin embargo esto no está funcionando en uno de los ingresos más transitados a nuestra ciudad, y muy utilizado por todos los limeños; la avenida Santa Fe.

Ayer por la tarde, alrededor de las 18:30 horas, un automovilista fue víctima de un ataque a piedrazos a veinte metros de la cámara domo. De acuerdo a lo manifestado por el automovilista que circulaba en su automóvil Citroen, le hecho se debió a una tentativa de robo.

Pero lo grave del hecho no fue este particular sino que la cámara debió filmar todo lo acontecido dado que fue a 20 metros delante del punto de vigilancia. Sin embargo metros más adelante el automovilista, que provenía de su trabajo en Lima, paró a dos efectivos policiales y les comentó el hecho. La respuesta, según contó, fue que, en principio, “no estaban alertados” por lo tanto evidencia una falta de comunicación entre la sala de monitoreo de DPU y los efectivos en las calles en virtud de actuar rápido bajo la figura de flagrancia, cuando un hecho se está llevando a cabo. Y por otro lado el automovilista, que se comunicó con esta redacción y aportó las fotos de su rodado, también expresó su indignación ante la respuesta de los dos efectivos policiales: “Sí, es muy común esto acá, te recomiendo que no transites por acá, flaco”.

Nuevamente este hecho pone en el foco a las cámaras de vigilancia, su utilidad en la persuasión del delito y una larga lista de apedreadas en esta circulada avenida de ingreso a la ciudad; la cual pueden dar cuenta las propias agencias de seguros locales.