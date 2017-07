Aseguran que el puente de Mitre facilita el escape de motochorros

A raíz de la nota publicada en la edición de ayer sobre los sucesivos robos a mano de “motochorros” en la zona de Pividal y Pellegrini, un vecino del barrio se comunicó con LA VOZ para manifestar la falta de prevención del delito en la zona.

El hombre, que prefirió reservar su identidad, explicó que la zona “parece un terreno liberado”, donde el accionar delictivo goza de total impunidad. En esta línea, aseguró que el puente “Dr. Aldo Arrighi”, inaugurado el pasado 20 de junio, facilita el escape de los delincuentes que, generalmente, se movilizan en motocicletas de mediana cilindrada.

“No hay un mecanismo de prevención; durante los primeros días, luego de la inauguración del puente, veíamos patrullaje en la zona. Hoy está todo igual que antes. Al Secretario de Seguridad municipal, al Subsecretario de Seguridad de la provincia y a los diputados solo los vimos ese día, y para la foto. Después de eso, nadie se volvió a acercar”, expresó con indignación.

Según describe, el puente genera integración entre los vecinos, “pero no se han tomado medidas complementarias que velen por la seguridad de los vecinos y trabajadores”. Asimismo, agregó que desde fines del año pasado hasta estos días, la situación se ha agravado, dado que entre vecinos, familiares, y amigos, los casos de robo son casi cotidianos.

Por último, concluyó: “Tengo hijas y nietos, y siempre que vienen a verme, me preocupo por su seguridad. Tengo una hija en Juana María, otra que vive a 20 cuadras de acá, y en todos lados es lo mismo. Aun así, no pido mano dura, pero sí hace falta una mayor presencia para evitar el delito; no solo presencia policial, sino de todo el Estado”.