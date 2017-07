Vecinos se quejan por los cortes de energía en el barrio La Florida

“Todos los días se corta la luz, nosotros nos apuramos en hacer las cosas en la mañana porque sabemos que en el transcurso del día seguro van a cortar la energía eléctrica, como viene sucediendo en las últimas semanas”, expresó con un vecino de La Florida. Este vecino tiene un taller y dijo que no está entregando los automóviles en tiempo y forma a raíz de la falta de energía.

Otro taller de reparación de bombas eléctricas constató con instrumentos de medición la tensión eléctrica durante todo el fin de semana y arrojó la lectura de 150 kw; cuando debería 220. “Estamos cansados de que los instrumentos funcionen mal, con poca tensión. Así se va a romper todo y nadie de Cooperativa se hace cargo; como tampoco nos dan una respuesta a la hora de reclamar mayor mantenimiento en este barrio”, reclamó un vecino que vive sobre la Panamericana.

La misma situación repasan vecinos del barrio sobre Ruta 193; quienes confirman que todos los días sufren un corte de energía eléctrica. “No sabemos qué sucede pero no podemos seguir viviendo con cortes. Aparte cuando vuelve la luz regresa con mucha tensión y ya me quemó varios electrodomésticos; hice los reclamos y estamos viendo qué sucederá; no obstante se sigue cortando la luz”, se quejó una usuaria de Cooperativa Eléctrica. Esta parte del barrio no duda en la falta de mantenimiento de las redes rurales que abastecen a su barrio. “Llueven dos gotas o hay un poco de viento y ya cortan, parece que vivimos en otra época”, comentó una vecina ofuscada; “por acá nunca vimos un camión de Cooperativa Eléctrica, y eso habla de que no están al tanto del problema o, por lo menos, no trabajan para solucionarlo”, concluyó la usuaria que vive cercana a la escuela, en una de las entradas al barrio.

Tal es la situación que atraviesan que muchos comenzaron a organizare para recolectar firmas y reclamar en conjunto a la entidad distribuidora denunciando falta de mantenimiento de las redes y de los alimentadores.