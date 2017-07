Vuelven a robar el Centro de Formación Profesional “Padre Mario Leonfanti”

Una vez más, la inseguridad golpeó al Centro de Formación Profesional “Padre Mario Leonfanti”, que resultó víctima de un nuevo hecho delictivo en las últimas horas, que se suma al robo sufrido semanas atrás.

A fines de mayo, la institución educativa ubicada en calle Carriego 453, fue el blanco de un número no establecido de delincuentes que ingresaron al edificio, luego de barretear una puerta; allí, los malvivientes, ingresaron a la zona donde funciona el taller de cocina y repostería logrando llevarse elementos de cocina como una balanza, una maquina de pastas, una sobadora, una picadora de carne, mini procesadoras, batidores, una cortadora de fiambre, entre otras cosas.

En esta oportunidad, los delincuentes ingresaron por una ventana al taller de confección – tras romper dos rejas-, donde luego de revolver todos los elementos de trabajo y estudio de los alumnos, se llevaron una máquina de coser, una caja con herramientas manuales, pie de maquinas, tijeras y dos planchas. Si bien los sujetos lograron romper la bocina exterior que posee la institución, no advirtieron la bocina ubicada en el interior del establecimiento que, al activarse los sensores, comenzó a sonar.

En su huída, escaparon por un alambrado que rompieron sobre calle Guido Spano, el mismo lugar por donde habían ingresado. Si bien la alarma se activó con los ladrones en el interior de la escuela, ningún vecino de la zona pudo advertir lo que sucedía. El desolador panorama fue descubierto en la mañana del martes por el personal del establecimiento.

En el lugar, trabajó personal policial que realizó distintos peritajes; asimismo, según indicaron desde la institución, también se acercaron representantes de la Secretaría de Seguridad Municipal, que brindaron asesoramiento sobre métodos para mejorar la seguridad.

“Veníamos de hacer un festival el 9 de Julio, donde el barrio acompañó mucho, la pasamos muy bien y ahora otra vez con esto. Queda esa sensación de tristeza y de impotencia. La mayoría de las alumnas no tiene maquinas de coser en su casa, por eso vienen dos veces por semana para aprender, practicar y aprovechar para confeccionar sus cosas. A nosotros nos cuesta mucho todo lo que tenemos, la situación está muy complicada y cuesta reponer las cosas. Es otro golpe duro”, expresó angustiada Verónica Churruarín, autoridad del colegio.

En la misma línea, concluyó: “Este espacio nació y creció con la gente de la parroquia y de los barrios; hace 15 años que está construida la escuela acá y en dos meses nos sucede esto. Seguimos apostando a los jóvenes, a los espacios de prevención y contención, por eso tratamos de acompañar a las familias”.