Se presentó la lista local del Frente Justicialista

La abogada y militante peronista, Mónica Cabeza, es quien lidera la lista “Cumplir”, referenciada en el ex ministro del Interior y Transporte del kirchnerismo, Florencio Randazzo.

Ellos son el Frente Justicialista luego de que en una maniobra política- electoral Cristina Fernández “les tiró” el Partido Justicialista abriéndose al frente Unidad Ciudadana.

“Yo participaba de la agrupación Pablo Prader y un día me invitaron a una reunión en donde conocí a Florencio Randazzo; y casualmente me senté al lado de Mónica. Luego del encuentro coincidimos, entre todos los presentes, que Florencio era brillante en lo que pensaba y decía. Aparte nos habló de igual a igual, fue muy sencillo, humilde y hasta nos dijo si queríamos hacerle preguntas; que eso viniendo de un ministro o de un político es algo raro de ver. Finalmente, y esto está a la vista de todos, fue también un administrador limpio, a quien no se le puede acusar de nada porque gestionó transparentemente todo desde un ministerio tan importante como Interior y Transporte”, comenzó diciendo el segundo precandidato a concejal de la lista del Frente Justicialista, Gustavo Hoses. “Y que nos diferencia de Unidad Ciudadana y del resto de los kirchneristas, que pretendemos interpretar las políticas públicas de otra manera, es como el músico que tiene su idea y su impronta para ejecutar un tema conocido”, agregó el fotógrafo.

Uno de los desafíos que también proponen es continuar con el Partido Justicialista sin cristina, apelando a la renovación generacional y la necesidad de buscar nuevos cuadros políticos. “Nosotros representamos la histórica lista Nº2 del Partido Justicialista porque Cristina decidió irse ella del PJ para no competir. Anteriormente le había cercenado la posibilidad de competir en primarias al propio Randazzo en el año 2015; siendo que nosotros mismos como gobierno nacional habíamos creado las Primarias. Y ésta es una gran diferencia que tenemos con el kirchnerismo más puro, la construcción política hacia el interior del propio frente”, manifestó la primera precandidata a concejal de la lista Nº2, Mónica Cabeza.

También esta lista peronista marca sus diferencias con el gobierno municipal; “lo que nos diferencia de Cáffaro es la prioridad de las obras, porque Zárate en barrios como Juana María sigue igual de hace diez años, o peor. Entonces vemos con buenos ojos las obras en costanera y parque urbano pero los barrios del otro lado de las vías siguen peores que cuando asumió este intendente. No puede ser que 4700 familias vivan al día de hoy en condiciones de precariedad, hay más de veinte asentamientos, a la gente se le rebalsa los pozos ciegos porque el municipio no brinda esa clase de respuestas que para un peronista sí son importantes”, destacó Cabeza.

Por último fueron críticos del gobierno nacional y provincial, “en este contexto social que estamos padeciendo por las políticas de Macri y Vidal decidimos participar en política, somos peronistas pero trabajamos, cada uno tiene su profesión y oficio. No venimos a vivir de la política y tampoco prometemos nada; solamente vamos a legislar desde una banca del Concejo Deliberante lo mejor para los vecinos de Zárate y Lima”, concluyó Mónica Cabeza, precandidata a concejal por el “randazzismo”.

El Frente Justicialista, “Cumplir”- Lista Nº 2, se integra de la siguiente manera; Mónica Viviana Cabeza; Gustavo Guillermo Hoses, Mónica Elisabet Nieto, Walter Hugo Apez, Xoana Melina Merlo, Pablo Omar Vera, Claudia Graciela Luna, Jonathan Sebastián Ruiz, Eva del Valle Linares, Jonatan Leonel Gulden. Suplentes: Nancy Noemí Dettler, Bernardo Matías Laguzzi, Silvana Alicia Cabeza, Sergio Osvaldo Merlo, Norma Alicia Diciembre y Mario Lorenzini. Consejeros escolares titulares; Karina Andrea Carella, Sergio Evaristo Montesino y María Laura Gianfelice. Consejeros escolares suplentes; Leandro Martín Pipke, Nadia María Yanina Castellano y Fernando Nicolás Montesino.