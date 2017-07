Se reanudó el Infanto Juvenil de la Liga tras dos postergaciones

Tras dos fines de semana sin actividad por el mal tiempo, el sábado se reanudó el Certamen Apertura Infanto Juvenil de la Liga Zarateña temporada 2017, al jugarse la novena jornada, quedando libre en esta ocasión: Deportivo Mitre.

Los resultados

Estos fueron los resultados y goleadores registrados en los seis partidos que tuvo esta fecha:

– Categoría 2002: Belgrano 4 (Thiago Huerta -2-, Matías Giménez y Valentín Nigro) – CADU 1 (Nazareno Palacios); Náutico 2 (Ramiro Fernández y Daniel Pérez) – Maipú 0; y La Esperanza 0 – Ferroviarios 2 (Elías Schaumann y Darío Barreto).

– Categoría 2003: Belgrano 1 (Valentín Dañil) – CADU 2 (Román Ancherama y Juan Elusich); San Miguel 0 – Sarmiento 2 (Demian Cardozo y Braian Fernández); y Def. de Estrada 0 – Central 4 (Ulises Mónaco, Joel Gómez, Niyen Silva y Juan Manuel Szpyt).

– Categoría 2004: Belgrano 5 (Agustín Zabala -3-, Alejo Melone y Kevin García) – CADU 0; y Náutico 0 – Maipú 0.

– Categoría 2005: Belgrano 5 (Kevin García -3-, Enzo Ellena y Juan Ignacio Vidal) – CADU 0; San Miguel 0 – Sarmiento 1 (Elías Villarreal); y Def. de Estrada 2 (Bruno Rutti y Tiziano Gi-rard) – Central 0.

– Categoría 2006: Belgrano 4 (Maico Aguilera -2-, Diego Sánchez y Valentín Cabral) – CADU 0; Náutico 3 (Ramiro Martín, Emiliano Chamorro y Germán Antes) – Maipú 4 (Axel Retamozo, Giovanni Chorchilo, Tomás Jacquet y Agustín Polidoro); La Esperanza 2 (Valentín Fleitas -2-) – Ferroviarios 0; y San Miguel 1 (Jonathan Castellano) – Sarmiento 0.

– Categoría 2007: Belgrano 0 – CADU 1 (Facundo Fariña); Def. de Estrada 4 (Samuel Fernández -2-, Gabriel Ortíz y Joaquín Di Paolo) – Central 2 (Santiago Morinigo y Jeremías Suárez); y Dálmine 4 (Robertino Murúa -3-, Bautista Cándido) – Lima 0.

LAS PROMOCIONALES

– Categoría 2008: Belgrano 2 (Thiago Chacón -2-) – CADU 2 (Santino Galesio y Juan Martín Poletti); Náutico 2 (Maximo Machena -2-) – Maipú 2 (Alan Giles y Santino Godoy); La Esperanza 1 (Kevin Mieres) – Ferroviarios 1 (Franco Cerrudo); San Miguel 4 (Valentín Altamirano -2- y Santiago Silveyra -2-) – Sarmiento 1; Def. de Estrada 3 (Julián Irigoytía, Alexis Heredia y Felipe Ferreyra) – Central 1 (Danilo Godoy); y Dálmine 3 (Román Chalub, Nicolás Crotto y Vicente Medina) – Lima 3 (Benicio Sosa -2- y Benjamín Méndez).

– Categoría2009: Belgrano 2 (Kevin Espinoza y Valentín García) – CADU 5 (Renzo Pipke -3-, Bautista Ribes y Ciro Becker); Náutico 6 (Thiago Díaz -2-, Máximo

Machena -2- y Alvaro Brandan -2-) – Maipú 1 (Benjamín Godoy); La Esperanza 3 (Bautista Maidana -2- y Kevin Mieres) – Ferroviarios 2 (Danilo Zárate y Francisco Duarte); San Miguel 0 – Sarmiento 5 (Uriel Salvo -2-, Juan Cruz Yarte, Lucas Fuzzinc y Kevin Véliz); Def. de Estrada 0 – Central 3 (Facundo Ríos -2- y Renzo Gómez); y Dálmine 3 (Ignacio Moroni -2- y Eros López) – Lima 1 (Ulises Rinaudo).

– Categoría 2010: Belgrano 0 – CADU 1 (Pedro Escobar); Náutico 1 – Maipú 4 (Benjamín Arredondo -3- y Juan Carlos Torres Chaverra); La Esperanza 1 (Román Van Opstal) – Ferroviarios 0; San Miguel 0 – Sarmiento 1 (Santino Gauna); Def. de Estrada 3 (Uriel Cantín -2- y Bruno González) – Central 2 (Eduardo Barboza y Ulises Clausen); y Dálmine 7 (Simón Lacueva -2-, Alejo Albelo, Benjamín Apablaza, Dante Cabral, Santino Dattoli y Dylan Gira) – Lima 1 (Jael Holcen).

LA PROXIMA FECHA

Será la décima jornada a jugarse el venidero sábado 29 con los siguientes enfrentamientos: Central Buenos Aires vs. San Miguel; Sarmiento vs. Defensores de La Esperanza; Ferroviarios Unidos vs. Belgrano; CADU vs. Náutico Arsenal; Maipú vs. Villa Dálmine; y Lima FC vs. Deportivo Mitre. Quedará libre: Defensores de Estrada.