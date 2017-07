Volvió la actividad en el torneo de UNIFIZA

El pasado domingo se reanudó el Campeonato “Cooperativa de Transporte 3 de Julio” que organiza UNIFIZA (Unión de Fútbol Infantil Zarateño) después de dos fines de semana sin actividad con motivo de las adversas condiciones climáticas.

En la oportunidad con cinco encuentros se jugó la sexta fecha, donde El Dorado Juniors quedó libre.

LOS RESULTADOS

Estos fueron los resultados y goleadores registrados en esta jornada:

– Categoría 2002: Ferroviarios 4 (Elías Schaumann -3- y Juan Taborda) – Once Corazones 2 (Ian Alvarez y Santiago Torres); y Los Pumitas 8 (Angel Acosta -3-, Patricio Faúndez -2-, Alejandro González -2- y Agustín Ruíz Díaz) – Mitre 3 (Luciano Dos Santos, Alejandro Frizzo y Fernando Nogueira).

– Categoría 2003: Malvicino 2 (Rodrigo Silguero y Julián López) – San Miguel 1 (Alan Gallego); y Maipú 2 (Jonathan Pattyn -2-) – España 2 (Fernando Ayala y Ramón Ojeda).

– Categoría 2004: Los Pumitas 2 (Santiago Sandoval y Rodrigo Ricardo) – Mitre 4 (Lautaro Vera -3- y Michel Avalos); Malvicino 3 (Alexis Pardo, Andreu Blanco y Alvaro Bogao) – San Miguel 0; y Maipú 1 (Franco Nores) – España 1 (Agustín Aguirre).

– Categoría 2005: Malvicino 1 (Alan Sánchez) – San Miguel 1 (Lautaro Colombo).

– Categoría 2006: Ferroviarios 1 (Benjamín Deza) – Once Corazones 2 (Francisco Rodríguez y Angel Nuñez); Los Pumitas 0 – Mitre 3 (Franco Martínez, Pablo Mendoza y Ramiro Martín); y Malvicino 1 (Isaías Mannara) – San Miguel 1 (Jonathan Castellano).

– Categoría 2007: Maipú 9 (Máximo Fernández -6-, Máximo Jacquet, Elio Giménez y Valentín Amicone) – España 1 (Lázaro Roldán); y Central 1 (Gonzalo Carlés) – Def. de Lima 1 (Francisco López).

– Categoría 2008: Ferroviarios 0 – Once Corazones 0; Malvicino 5 (Santiago Silvera -3-, Ciro García y Kevin Rosales) – San Miguel 0; Maipú 1 (Alan Giles) – España 0; y Central 6 (Santino Romero -3-, Kevin Rinaldi, Matías Pérez e Ian Díaz) – Def. de Lima 3 (Franco López -2- y Tiziano Alfonzo).

– Categoría 2009: Ferroviarios 8 (Tiziano Ramírez -3-, Franco Cerrudo -3-, Danilo Zárate y Francisco Duarte) – Once Corazones 0;

– Categoría 2010 (promocional): Malvicino 1 (Agustín Retamar) – San Miguel 0; Maipú 3 (Benjamín Arredondo -2- y Catriel Díaz) – España 1 (Lucas Díaz Tambone).

LA PROXIMA FECHA

Será la séptima jornada a jugarse el venidero domingo 30 con los siguientes enfrentamientos: Defensores de Lima vs. Maipú; Deportivo España vs. Malvicino; El Dorado Juniors vs. Ferroviarios Unidos; Deportivo Mitre vs. Central Buenos Aires; y Once Corazones vs. Los Pumitas. Quedará libre: San Miguel.