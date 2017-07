El intendente Cáffaro recorrió obras del Parque Urbano

El intendente Osvaldo Cáffaro recorrió el lunes pasado los avances de la obra en el Parque Urbano, donde se están colocando nueva iluminación y gaviones de decoración y embellecimiento del espacio público. “Estas obras son muy importantes para seguir dándole valor a este pulmón verde de la ciudad”, dijo Cáffaro, quien luego añadió “la gente se apropió de los espacios públicos recuperados, ahora son puntos de encuentro de los vecinos, esto tenía 40 años de abandono, era un zanjón que no se utilizaba para nada”.

De esta manera, el Intendente remarcó que “el Parque Central Urbano es la columna vertebral de la ciudad que une diferentes barrios con la zona de la costa”. Por su parte, el arquitecto y director del proyecto, Guillermo Gulden, explicó que al lago, bicisendas y bancos se le está sumando un zócalo perimetral construido con gaviones que tendrán múltiples usos.

Además, en el lago se colocará otro deck de madera que se sumará al ya existente.

Gulden detalló que para la forestación del Parque el Municipio contó con el asesoramiento del ingeniero agrónomo, Carlos Thays, bisnieto del reconocido paisajista que trabajó en París y en Buenos Aires en el siglo XIX. De esta forma, sobre calle Pellegrini se colocaron árboles de la especie tipa y sobre el sendero de la laguna se plantarán jacarandás.

Por otro lado, ya está preparada la base de hormigón para colocar la columna de 30 metros que iluminará el Parque Urbano, la cual estará cerca de la esquina de Rawson y Mitre.

Piden la construcción de baños públicos

Tal como dijo el intendente muchos vecinos se apropiaron del espacio y vienen de muchos barrios a disfrutar de este predio recuperado; sin embargo estos mismos vecinos también reclaman algún tipo de respuestas municipales en virtud de varias comodidades que hoy este lugar no tiene. Una de ellas es un baño público, algo tan elemental y primario que en esta segunda parte de las obras encaradas no está contemplada, de acuerdo a lo que manifestó el arquitecto Claudio Rodríguez, titular del área de Obras Públicas de la Municipalidad.