“El objetivo en el Concejo Deliberante es trabajar por el empleo”, dijo José Bugatto

En diálogo con LA VOZ, el dirigente que encabeza la lista 2 de Unidad Ciudadana, José “Beto” Bugatto, se refirió a los trabajos que se encuentran realizando desde el espacio en distintos barrios, y las perspectivas para los próximos comicios legislativos.

Días atrás, el equipo que conforma la propuesta de la Lista 2, visitó el Club Mitre, aportando distintos alimentos y golosinas para los niños que allí practican deportes. “Nosotros colaboramos con distintos comedores, tenemos un grupo donde recorremos los barrios y vemos qué necesitan. Hacer deporte es hermoso porque los chicos hacen amistad, sus padres saben dónde están y comparten momentos con los profesores y los chicos”.

A su vez, destacó la importancia de acercarse al territorio y a los distintos barrios, como parte de la militancia: “Trabajamos en los barrios porque nos gusta, los chicos que nos acompañan van aprendiendo lo que es militar, ayudar, y ven las carencias reales de los barrios”.

En lo que respecta al escenario electoral de cara a las PASO, el dirigente expresó: “Lo vemos bastante bien, cuando converso con la gente les digo la verdad, que soy un laburante y en los barrios la mayoría de la gente es laburante. Nací y crecí en Zárate, toda mi vida he trabajado y me dediqué a la familia”.

Por otra parte, Bugatto expresó su preocupación en torno al creciente desempleo en la zona, y remarcó la necesidad de fortalecer el empleo y generar puestos laborales. En esta línea, indicó: “Eso es muy estudiado por nuestro espacio, porque estamos observando que cada vez hay más despidos que se sienten en la sociedad. Eso, sumado a las grandes subas de tarifas y precios desmedidos de los alimentos, hace que no haya consumo interno. La inflación está desmedida, no saben cómo hacer para pararla. La política del gobierno es una política de ricos para ricos. Se olvidan del ciudadano común, sólo existen sus amigos empresarios”.

En sintonía, su labor en el Concejo Deliberante, tendrá como objetivo “trabajar por el empleo para todas las personas desocupadas. Esto lo vamos a lograr haciendo una unión, y congeniando con todos los partidos políticos. Todos vivimos en Zárate y conocemos las necesidades, tenemos que ver qué es lo mejor para el pueblo y el ciudadano. Es fundamental recomponer el mercado interno y generar empleo”.