Fracasó la audiencia por Carboclor y sigue el acampe

En la jornada del pasado lunes, los representantes gremiales del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate-Campana, mantuvieron un encuentro con la dirigencia de la empresa Carboclor SA en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en vistas de alcanzar la solución al conflicto.

La reunión se extendió hasta altas horas de la noche y a lo largo de todo el lunes, pasó por varios cuartos intermedios. Desde la empresa, el propósito era lograr que los trabajadores levanten el bloqueo que aun se desarrolla en las puertas de la planta, para poder cumplir con los compromisos comerciales.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la cartera laboral en Calleo 114, en Capital Federal. Allí, las partes mantuvieron intensas discusiones para destrabar el conflicto que afecta a más de 150 trabajadores, entre conveniados y fuera de convenio.

“Los asesores de la empresa no llevaron ninguna propuesta, mantuvieron la postura; nosotros quisimos incorporar la carta que enviamos a la Gobernadora en el expediente, donde dice que vamos siguiendo la línea de sus dichos respecto de conseguir los puestos de trabajo y la reincorporación de los trabajadores. No nos permitieron que se incorporara eso al expediente, ni nos permitieron manifestar en el acta. De la misma manera, levantaron la audiencia y no se labró acta. Es un tema grave que lo vamos a denunciar”, detalló Néstor Carrizo, tesorero del gremio químico y agregó: “No podemos entender cómo en un ministerio público no se nos permite manifestar eso”.

Mientras tanto, el acampe en las inmediaciones de la planta continúa vigente con la presencia de los trabajadores y sus familias. “Vamos a seguir ahí, y vamos a hacer todas las denuncias pertinentes, luego en función de eso vamos a actuar”, expresó Carrizo. A su vez, el dirigente detalló que en la jornada de ayer, desde la empresa les negaron el ingreso a la planta a los trabajadores que no habían sido alcanzados por la medida de despido.

El conflicto

Las medidas de fuerzas decididas en asamblea por los trabajadores, tuvieron su comienzo semanas atrás, con la comunicación realizada por la Responsable de Relaciones con el Mercado de la empresa, Mariana Trentin, quien informó a la Comisión Nacional de Valores, el cierre de plantas de la compañía. “El directorio de la sociedad (Carboclor S.A) resolvió comenzar en forma inmediata un proceso de reestructuración debido a la grave situación financiera que atraviesa la sociedad. En este sentido, el Directorio resolvió cerrar las plantas de Solventes Oxigenados y Solventes Alifáticos y Aromáticos y concentrarse en el negocio de almacenaje y logística asociado a la terminal portuaria”, rezaba el comunicado.

Días después, alrededor de 150 trabajadores recibieron la negativa al intentar ingresar a la planta, y pocas horas después comenzaron a recibir los telegramas de despidos. Allí, se dio origen al acampe, cuya medida se vio profundizada ante la decisión de la compañía de pagar el 50% de las indemnizaciones correspondientes a los empleados fabriles, voluntad que resultó avalada por el Ministerio de Trabajo de la Nación.