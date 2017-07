La lista de Pablo Martín cuestiona la elevación a juicio del caso del “carnicero” Oyarzún

En las últimas horas se conoció el pedido de elevación a juicio el caso del carnicero Daniel “Billy” Oyarzún, quien atropelló y mató a un joven que participó del robo a su comercio en septiembre del año pasado.

Desde la Lista 4 de Unidad Ciudadana, encabezada por Pablo Martín, emitieron un comunicado sentando posición al respecto.

Así, el texto sostiene que la decisión del fiscal a cargo de la investigación, Dr. Martín Zocca, “no resiste el menor análisis desde el sentido común”.

“Recordemos que este vecino sólo salió de su casa para ir a trabajar, y que una vez allí, ingresó una persona armada a robarle junto a un cómplice. El ladrón, en su huida le disparó dos veces y no lamentamos la muerte de “Billy” solo porque uno de los disparos se incrustó en la sierra de su carnicería”, resume el comunicado.

Asimismo, explican que no justifican la Justicia por mano propia, pero califican de “disparate” el enjuiciamiento del trabajador. “Billy no es un asesino. Actuó en defensa propia. Y reaccionó muy mal después de la séptima vez que lo robaron a mano armada en su lugar de trabajo. El Estado nacional, provincial y municipal abandonó totalmente a este trabajador; antes y después del hecho”.

En el mismo comunicado, Pablo Martín, en calidad de referente del espacio, disparó contra el Jefe Comunal: “El Intendente Cáffaro, ante la presencia de medios nacionales, no tuvo más opción que ponerse allí a disposición de la familia y les prometió ayuda legal y económica. Nada de eso sucedió. En esos momentos, desde el Centro del Comercio e Industrias de Zárate que me tocaba presidir, salimos a solicitar las renuncias de los encargados del área de Seguridad Municipal por el fracaso de su gestión”.

Además, sostienen que el carnicero, debió contar con custodia policial en su casa durante varios meses a raíz de las amenazas recibidas. “Por este terrible hecho él perdió su trabajo y un joven su propia vida, ello como consecuencia directa de la falta de respuestas oportunas por parte de las autoridades locales, quienes a lo largo de estos años se desentienden de modo sistemático del flagelo de la Inseguridad”.

En la misma línea, agregan: “Seguramente serán nuestros propios vecinos que integren el Jurado al que se someterá Billy, quienes traerán la tranquilidad necesaria y un final sensato para él y su familia”

Por último, en el marco de las propuestas presentadas, enunciaron: “Presentaremos un Proyecto de Ordenanza que permita dar, en forma automática a todos aquellos que son víctimas de robo un asalto en su lugar de trabajo, un subsidio para cubrir los daños materiales y también los costos judiciales. Porque los comerciantes, taxistas y remiseros de Zárate también somos trabajadores, somos los que muchas veces estamos en la primera línea de fuego de la inseguridad y ya no creemos en promesas falsas, tal como la que el propio Cáffaro públicamente le dio a Billy y su familia”.