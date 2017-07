Advierten sobre el incumplimiento de Ordenanza de Propaganda Política

A fines del mes de junio, la Municipalidad de Zárate, a través de la Secretaría de Gobierno, dio a conocer la apertura del Registro de Responsables de Propaganda Política, en vistas a la realización de las próximas elecciones y en cumplimiento de la Ordenanza N° 4199 y su modificatoria, la Ordenanza N° 4507.

Según se había informado oportunamente, cada Partido Político de la ciudad deberá designar un responsable a los fines que suscriba un compromiso de retiro de toda la propaganda y/o publicidad gráfica de campaña dentro del plazo de los quince días posteriores a los actos eleccionarios.

En diálogo con LA VOZ, el secretario de Gobierno municipal, Rosario Bay, detalló: “La Ordenanza viene a traer orden y respeto en el desarrollo de la propaganda electoral en época de elecciones; hasta el día de hoy, se inscribieron cinco sectores políticos que participan en las PASO de un total de 18 agrupaciones políticas”

Según detalló el funcionario, han cumplido con lo establecido en la Ordenanza espacios como la Línea Interna “Cumplir” del Frente Justicialista; la Lista 4 de Unidad Ciudadana; Agrupación 1Pais; Nuevo Zárate y Lista 8 del Partido Federal.

“Deben a la brevedad inscribirse los que no lo hicieron, para asegurar la higiene y la estética urbana y no afectar con el uso abusivo de la propaganda sectores públicos y privados. La Ordenanza no tiene privilegios, solo deberes que debemos cumplir dentro del orden democrático y convivencia política”, afirmó Bay. Asimismo, aseguró que “la Ordenanza fue votada por los representantes del pueblo. Los partidos que la violen tendrán las sanciones que indica la misma (300 a 500 módulos, según el Artículo 9), por tal motivo reiteramos a todos los sectores que se acerquen, se inscriban y tengan la responsabilidad sobre la propaganda electoral”.

Por otra parte, reveló que se contactó con representantes de agrupaciones políticas para informarles sobre esta situación. “Cambiemos aún no se inscribió; el día martes me comuniqué con la diputada Sandra Paris y con Julián Guelvenzú para informarles que deben presentarse en la Secretaría de Gobierno e inscribirse y para decirles que todos los pasacalles que compraron no tienen la autorización respectiva que indica la ordenanza, tomaron conocimiento y dijeron que a la brevedad lo iban a hacer”, explicó.

Al respecto, Bay concluyó: “La Ordenanza la tenemos que defender y respetar, asumiendo la obligación del respeto por todos los espacios públicos, solicitando habilitación para colocar pasacalles y pancartas (garantizando que no se obstruya el registro de alguna cámara de seguridad), no colocar propaganda en las avenidas y no dañar la propiedad privada”.

Los representantes de las Agrupaciones y Partidos Políticos, con sus acreditaciones correspondientes, deben presentarse en la Secretaría de Gobierno municipal, ubicada en el Palacio Municipal (Rivadavia N° 751), de lunes a viernes de 9 a 13 horas, para su inscripción y obtendrán allí una copia de la Ordenanza N° 4507.

El Registro permanecerá abierto desde 45 días antes de la fecha fijada por las autoridades para la celebración de los comicios, hasta los quince días posteriores a su realización.