Hay habilitados 91.438 electores para las elecciones primarias en Zárate

Los datos oficiales brindados por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires establece que en Zárate se encuentran habilitados para votar 91.438 electores, unos 1160 votantes más que en las Primarias del año 2015.

Cabe recordar que el próximo domingo 13 de agosto todos los ciudadanos deberán votar en una nueva instancia de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que sirven para seleccionar a los candidatos que participarán en las elecciones generales de octubre; por eso todos los que se presenten, en las diferentes listas, a estas PASO se denominan “precandidatos”.

Las listas “ganadoras” de las agrupaciones políticas deben superar el 1,5% de los votos válidos emitidos para poder competir en las elecciones generales; cifra que en esta oportunidad debe superar los 1354 votos. Este porcentaje puede ser alcanzado en base a la lista de una agrupación o la suma de sus listas.

Los bonaerenses van a elegir tanto legisladores nacionales como provinciales y lo hará en elecciones unificadas con el cronograma nacional. Por lo tanto deberán votar 35 diputados y tres senadores nacionales; y 46 diputados y 23 senadores provinciales y a nivel distrital 10 concejales y 3 consejeros escolares.

Llegan telegramas para presidentes de mesa

A fines de la semana pasada a muchos vecinos ya comenzó a llegarles diversos telegramas para cumplir con su rol cívico y oficiar de presidentes de mesa. Si bien aún no están oficializadas la cantidad de mesas, o sea de urnas, que tendrá Zárate; el correo comenzó a repartir estos telegramas a los ciudadanos.

Electores y DNI

Se considera electores a todos los argentinos nativos y por opción, desde los 16 años de edad y los argentinos naturalizados, desde los 18 años de edad que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en la norma vigente.

Se podrá votar con todos los tipos de documentos válidos: Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI (libreta verde), DNI (libreta celeste), DNI Tarjeta (que era entregado con el DNI libreta celeste) y el nuevo DNI digital. Pero sólo se permite votar con la misma versión con la que se figura en el padrón o con una posterior. No se considera probatorio de la identidad del elector ningún comprobante de documento en trámite.

Crece el número de electores

En el año 2011 la cantidad de ciudadanos habilitados para votar era de 83.830 personas. En 2013, 87.004 y en el 2015 90.278. En cuanto a las urnas, y pese a la creciente cantidad de electores, no se ampliaron la cantidad de urnas o mesas. En el 2013 y en el 2015 fueron 263 mesas de votación distribuidas en un total de 41 establecimientos.

Información para electores

Las elecciones primarias son de carácter obligatorio para todos los electores que figuren en el padrón, se encuentren o no afiliados a algún partido político.

Si un elector no vota en las PASO y figura en el padrón electoral tiene el derecho y la obligación de realizarlo en las Elecciones generales del 22 de octubre. Sin embargo, debe justificar tu inasistencia ante la Secretaría Electoral que te corresponde dentro de los 60 días posteriores de la elección.

Se podrá elegir la boleta completa de una agrupación política, o cortar boleta por categoría, tanto entre listas internas de un misma agrupación política como de agrupaciones diferentes para la elección P.A.S.O. Lo que No se puede hacer es elegir más de una lista partidaria para una misma categoría, ya que dicho voto será computado nulo.

Desde el pasado 14 de julio se puede verificar el establecimiento de votación, el n° de mesa donde se vota, el nº de orden y el ejemplar del documento, ingresando a www.padron.gob.ar, llamando al 0800-999-7237 o enviando un SMS gratuito al 30777 con la palabra VOTO, ESPACIO, número de Documento, ESPACIO, M para masculino o F para femenino.

En virtud del cronograma electoral vigente, ya se encuentra en marcha la campaña electoral y se espera que en los próximos días las urnas lleguen al correo y se oficialicen las urnas que tendrá Zárate.