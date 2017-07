Comienza el proceso de trámite o renovación del Pase Secundario para las líneas 228

El Municipio informó ayer que las líneas provinciales 228 comenzarán a partir de la semana que viene el proceso de trámite o renovación del Pase Secundario.

La Dirección General de Movilidad Urbana, a Través de su Dirección de Transporte, detalló que se trata de las empresas MOTSA (que realizará renovación de los pases) y Chevallier (para aquellos que no hayan realizado el trámite en abril).

Los requisitos para cada una de las empresas es el siguiente:

Línea 228-MOTSA

En Zárate el trámite se realiza los días jueves y viernes de 9 a 16 hs. Se deben presentar la calle Perú 148 (Galpón de Línea 228). Requisitos: Retirar planilla para completar en las dos direcciones. Constancia de alumno regular. Fotocopia de DNI 1 y 2 hoja. Una foto actual Abonar $60.

Línea 228-Chevallier

Aquellos que aún no lo hayan realizado y precisan hacer el pase en esta Línea se pueden acercar al Local de la Nueva Metropol (Chevallier) en el Centro de Transferencia de Av. Anta Zárate a partir del miércoles 2 de agosto a las 12 para la recepción de la documentación. En caso de no poder realizar este trámite, los usuarios podrán acercarse a la Dirección de Transporte del Municipio, en las oficinas ubicadas en la calle 3 de Febrero N° 67 de 07 a 14hs.

Requisitos: Constancia de Alumno Regular. Fotocopia de DNI 1 y 2da hoja. Una Foto Actual 4 x 4 . Sesenta pesos para sellado del pase.