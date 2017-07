Comienzan obras de extensión de red cloacal y cordón cuneta en Juana María

El Intendente Osvaldo Cáffaro encabezó ayer el inicio de obra de expansión de la red cloacal y cordón cuneta en el barrio Juana María, que requerirá de una inversión de 39 millones de pesos.

Con la participación de gran cantidad de vecinos, el acto se llevó a cabo en la Escuela Laboral de Don Bosco. Allí, el jefe comunal pudo dialogar con los vecinos y explicarles los detalles de la obra.

“Con el colector cloacal terminado podemos avanzar con otras obras”, aseveró Cáffaro. Luego añadió que “Juana María estaba esperando esta obra de cloacas y de cordón cuneta, son 39 millones de pesos invertidos por el Municipio en el barrio”, y expresó que “hoy hay Municipios que no pueden pagar los sueldos y nosotros estamos iniciando obras”.

Finalmente, Cáffaro manifestó que “los vecinos manifestaron estar muy contentos, estaban esperando este mejoramiento integral desde hace bastante tiempo”.

Otro de los funcionarios presentes fue Nestor Gerlo, Director de Tránsito, quien más allá de elaborar el plan de circulación vehicular por el barrio mientras dure la obra, señaló: “Nos acomodamos a los nuevos tiempos y con fondos municipales estamos llevando a cabo esta obra, que ya es una realidad” y que “hoy prácticamente no hay ningún barrio en el que no estemos interviniendo”.

EXPLICACION DE LA OBRA

“La expansión de la red cloacal y el cordón cuneta son fundamentales para la mejora no solo de la Higiene Urbana sino también de la salud, ya que erradica definitivamente el pozo negro y la zanja”, explicaron desde el Municipio.

“La obra de cloacas comprende la construcción y puesta en funcionamiento de alrededor de 6150 metros de cañería en la zona delimitada por las calles Guiraldes, Juan B Justo, calle 22, Valentín Alsina, Belisario Roldán y Av. Antártida Argentina. Dichas conexiones alcanzarán a 740 hogares y beneficiarán a más 3000 vecinos”, agregaron.

“La obra de cordón cuneta comprende 9124 metros lineales, 2281 metros lineales de badenes, y miles de metros cuadrados de mejorado de calles con ionizado. Además, se realizará reparación de pavimento y nuevos desagües pluviales”, concluyeron.