La Ruta 6 entre Zárate y Campana sigue a oscuras en varios de sus tramos

Desde principios del año pasado que el Municipio de Campana comenzó gestiones con Vialidad Provincial para iluminar toda la Ruta Provincial Nº 6. En una primera gestión la idea era iluminar solamente el Partido de Campana hasta el límite con Zárate. No obstante ahora la propuesta es superadora y el propio intendente Sebastián Abella propuso que Cooperativa Eléctrica se hiciera cargo del mantenimiento; a lo cual la CEZ aceptó pero con la premisa de evaluar el proyecto y determinar los trabajos a desarrollarse.

“Nos comprometimos al mantenimiento eléctrico de la Ruta Provincial Nº6; siempre que el Estado provincial y Vialidad de la provincia así lo requieran. La idea es realizar el mantenimiento y la reposición de luminarias en el área de Zárate y Campana; desde la Ruta 8 hasta la rotonda de acceso a nuestra ciudad”, confirmó José Luis Mangini, presidente del Consejo de Administración de la CEZ.

No obstante estas tareas aún no fueron realizadas y se desconoce cuál es la situación actual del proyecto.

Según anticiparon era un trámite que llevaría tiempo porque el trabajo debía ser aprobado, en primera instancia, por el Ejecutivo provincial.

Concejales piden a AUBASA la iluminación

Desde que se confirmó que la Ruta 6 se pondrá a concesión de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), vecinos de Bosch, Eugenia y Saavedra comenzaron a reclamarles a los concejales y al propio Municipio de Zárate que gestione la iluminación y las obras complementarias que nunca terminó de efectuar el gobernador bonaerense Daniel Scioli.

Solamente los concejales se hicieron eco de este pedido y sancionaron la Resolución 2943, exigiéndole a AUBASA la iluminación de los barrios ubicados a la vera de tal arteria provincial. Sin embargo hasta el momento no ha cambiado nada y en virtud de aportar más seguridad a la zona es que los frentistas de ambos barrios vuelven a reclamar a las autoridades provinciales hacerse cargo de la iluminación; algo que había prometido el anterior gobierno provincial y que hoy sigue igual.