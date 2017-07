Vecinos alertan sobre una nueva modalidad delictiva

La sociedad de fomento de Barrio Cap y Villa Smithfield alertó sobre una nueva modalidad de robo detectado por filmaciones de una cámara de seguridad de una vecina.

Según informaron, los delincuentes colocan, entre el picaporte y la cerradura, una bolsita plástica roja. Luego regresan a la media noche y si verifican que la bolsita aún está; lo que significa que el propietario no regresó a su vivienda, ingresan al domicilio con fines de robo.

Las filmaciones con la verificación de tal modalidad fue llevada a la DPU pero aún la secretaría de Seguridad no ha hecho nada al respecto.

No volvieron los policías caminantes

Desde la entidad vecinal confirmaron que no hay presencia de la Policía Local. Por lo tanto la única vigilancia que a veces tienen es el patrullaje de un patrullero.

Esta falta de efectivos de la Policía Local que patrullen a pie también está siendo denunciada en otros barrios y muchos vecinos aseguran que solamente patrullan la zona céntrica.

Por último opinaron que los delitos bajaron pero no por el accionar de la Secretaría de Seguridad o de la Policía, sino por la organización vecinal en materia de prevención, a través del grupo de alerta de whatsapp y, en última instancia, y el compromiso de cada uno de los frentistas con el barrio y su actividad.