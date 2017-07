Ambientalistas marcharán en Plaza Mitre contra la instalación de Atucha III

El próximo 9 de agosto se realizarán tres grandes movilizaciones de militantes ambientalistas y ciudadanos en general bajo una misma consigna; “No a la Planta Nuclear en la Patagonia ni en otro lugar”.

Los epicentros serán la ciudad de Viedma, en Río Negro; con una concentración y marcha desde Plaza Alsina; en Neuquén, con una concentración en el monumento San Martín y también en nuestra ciudad, en Plaza Mitre. Todas estas movilizaciones se realizarán a las 17 horas, en sincronía. Además se eligió este día en conmemoración con los bombardeos nucleares de Estados Unidos y sus aliados sobre los pueblos japoneses de Nagasaki e Hiroshima.

Particularmente Viedma realiza la convocatoria este 9 de agosto como Marcha Nacional y es por ello que extiende la invitación a que el resto de ciudades de la Patagonia, y la República Argentina en su conjunto, se convoquen a marchar este día. De hecho se espera que vengan decenas de ambientalistas de Capital Federal y partidos vecinos ese mismo miércoles 9 de agosto.

Férrea oposición a la instalación de una central en la Patagonia

Hay una carta que está difundiéndose por las redes sociales que establece lo siguiente; “el gobierno nacional y la gobernación de Río Negro intentan poner una planta nuclear en el golfo San Matías, a 100 kilómetros en línea recta con la Península de Valdez. Actualmente existen dos leyes provinciales que no lo permiten y tres ordenanzas que obligan a los municipios a respetar una “Zona No Nuclear”. En el Golfo hay cinco áreas naturales protegidas y una central que tome agua fría del Golfo para refrigerar el reactor produciría una contaminación térmica por el aumento del calor del agua. Esto atentaría contra la conservación del ecosistema y las fuentes de trabajo que son la pesca y el Turismo. Por lo tanto rechazamos la energía nuclear por sus residuos radiactivos que duran 24 mil años, y que al día de hoy nadie sabe qué hacer con ellos más que enterrarlos y por qué un accidente podría dejar la zona inhabitable para siempre. Además el reactor chino que quieren poner nunca fue probado en el mundo; dado que se trata de un prototipo de fabricación 100 % china. La Patagonia tiene sol y viento como para usar energía eólica y fotovoltaica, que son 4 veces más baratas. Ayudennos a difundir que el 9 de agosto hacemos una marcha Nacional para decir No a la Planta Nuclear en la Patagonia y en ningún lugar”, expresa el comunicado.

Todos los interesados en recibir información sobre la marcha e interiorizarse más sobre las actividades del Movimiento Antinuclear Zárate- Campana, podrán ingresar al perfil de facebook; www.facebook.com/movimientoantinuclear.zaratecampana. O también se reciben adhesiones a: [email protected]