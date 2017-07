Jairo y Juan Carlos Baglietto presentarán “Historias con voz” en el Coliseo

Los cantantes Jairo y Juan Carlos Baglietto presentarán el viernes 25 de agosto a las 21 horas en el Coliseo de Zárate su espectáculo compartido “Historias con Voz”, en el marco de su gira nacional que hasta el momento lleva una docena de conciertos. Las entradas se pueden reservar en la boletería del Teatro, ubicado en 19 de Marzo 355.

Ambos artistas son intérpretes de una gran trayectoria como solistas y en esta ocasión, el público podrá apreciar la genialidad de ambos músicos a través de un excelente repertorio de canciones colmadas de historias y poesías, donde dos voces inmensas, históricas, actuales y diferentes entre sí, prometen complementarse a la perfección.

Sobre el show Jairo explica que se trata de “un repertorio de cemento armado, muy sólido, con canciones que gustan. Pero vamos a intentar darle originalidad y que no sea sólo un repertorio bonito”.

El concierto fue conformado con temas del repertorio de ambos, canciones inéditas, separadas en bloques donde no faltan los grandes poetas, las canciones de dúos y mucho, pero mucho de Daniel Salzano, periodista y compositor cordobés fallecido en 2014 y que escribió para los dos.

Jairo adelantó que a fin de año presentará un nuevo trabajo con unas 17 canciones inéditas que compuso con Salzano.

El cordobés de Cruz del Eje, comenzó su carrera artística en España, donde grabó seis discos y desarrolló una intensa actividad, cantando en francés y en español. Ha sido galardonado con múltiples Discos de Oro y de Platino.

Desde el comienzo de su carrera ha grabado casi 600 canciones y se ha presentado en teatros como el Olympia, Bataclán, Bobino y Casino de París, (Francia); Odeón de Atenas (Grecia), Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Bélgica), Centro Cultural de la Villa de Madrid (España), Philamonie de Munich y de Colonia (Alemania), Fenice de Venecia (Italia), Colón, Coliseo, Gran Rex y Opera de Buenos Aires (Argentina), Santa Irene de Estambul (Turquía), Opera de Riga (Letonia), Melico Salazar (Costa Rica) y el Teresa Carreño, de Caracas, (Venezuela).

El rosarino Juan Carlos Baglietto, fue uno de los mentores de la denominada Trova Rosarina y voz cantante de ese colectivo de artistas que alcanzó la fama a nivel nacional. Se consagró en el ámbito del rock argentino gracias a su álbum “Tiempos difíciles”, de 1982.

Desde entonces es considerado como uno de los más grandes intérpretes que ha dado la música popular capaz de cultivar desde un rock and roll hasta una chacarera o un tango.

Tras su estreno cordobés, “Historias con voz” siguió girando en vivo en el Teatro Municipal de Olavarría y el sábado 29 en el teatro Roxy de Mar del Plata.

Durante mayo, la nutrida agenda contempló recitales en el Teatro María Auxiliadora de Comodoro Rivadavia (el 12), el Teatro Verdi de Trelew (el 13), el Club Ferrocarril Patagónico de Madryn (el 14), el mendocino Estadio Arena Maipú (el 19), el sanjuanino Teatro del Bicentenario (el 20) y dos noches en el porteño Teatro Ópera (viernes 26 y sábado 27).

Jairo-Baglietto también cantaron en junio en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, en el Teatro Don Bosco de Bahía Blanca y en el Teatro Español de Neuquén y este mes en el Teatro El Circulo de Rosario.