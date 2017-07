Vecinos de Villa Florida piden que se atiendan los reclamos del barrio

Desde hace varios meses, los vecinos de Villa Florida manifiestan diversos reclamos sobre la situación en el barrio. A pesar de haber advertido a las autoridades sobre las diferentes necesidades, los problemas persisten sin ningún tipo de respuesta.

Al respecto, sostienen que desde hace varios meses existe una perdida en calle San Lorenzo al 150, y que a pesar de la notificación de la situación, nadie se ha acercado a brindar una solución: “Hay un agujero en la calle. La obra quedó por la mitad, fuimos tres veces a Aguas de Zárate no nos dan respuesta”. Allí, la empresa Leymer S.A colocó maderas de prevención, pero desde hace semanas la obra se encuentra paralizada, no se ven obreros, ni maquinas, y mientras tanto, la tierra obstruye la circulación del agua, que se acumula en las calles y veredas.

Asimismo, el vecino Luis Henricot detalló que ante la falta de respuestas desde las oficinas de Aguas de Zárate, se dirigió a la base operativa que la empresa tiene en la calle Chile, donde dialogó con un encargado, quien le prometió que a la brevedad se acercarían a resolver el problema. “Todavía sigo esperando que vaya alguien. No fue nadie, tengo que sacar el agua con un secador para el medio de la calle sino entra dentro de mi casa”.

Por otra parte, agregaron que el conocido “cañadón del Urquiza”, carece totalmente de mantenimiento, provocando anegamientos e inundaciones durante los días de lluvia, dado que el agua rebalsa. “Eso iba a ser entubado, pero al menos pedimos que lo limpien. Las cañas y los arbolitos están metidos en el zanjón, y a eso se suma la basura que tira la gente. Nos dijeron que las maquines no podían entrar a limpiar porque hacen temblar la tierra, pero eso antes se limpiaba con machete”. A su vez, recordaron: “Cuando Cáffaro era candidato a intendente nos dijo que si ganaba, a fin de mes luego de asumir empezaba con los desagües. Lleva diez años y ni siquiera manda a alguien a cortar las cañas con un machete. Viene lluvia media fuerte, nos inundamos, estamos en crisis, se nos inunda la casa, la calle”.

En la misma línea, concluyeron: “Si no nos dan respuesta vamos a llamar a los medios nacionales para que vean el tema, o vamos a salir a cortar calles y quemar gomas”.